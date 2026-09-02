МіГ-29, Ка-27 та склади знищені: Генштаб ЗСУ підтвердив нові втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27, а також кілька вагомих цілей для ворога.

Зокрема, Сили оборони знищили російські склади з боєприпасами і МТЗ в Донецькій області. Про ліквідацію двох ворожих авіабортів та складів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні українських військових йдеться, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарському краї РФ, що сталося 30 серпня, а також знищення літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ 27 серпня.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили про ураження 1 вересня та в ніч на 2 вересня російських складів боєприпасів і МТЗ.

За інформацією Генштабу, у Володимирівці Донецької області було знищено склад боєприпасів противника, в Очеретиному Донецької області – склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів, а у Речиці Брянської області РФ — район зосередження озброєння та військової техніки противника.

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"Робота по ключових військових цілях противника триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про успішні удари по території РФ у ніч на 24 серпня.

За інформацією "Мадяра", його "птахи" влучно відпрацювали по 66 цілях, про що він написав у соцмережах. Серед трофеїв — знищений винищувач МіГ-29 на аеродромі Міллерово в Ростовській області.

Також українські сили оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс у Краснодарському краї РФ. Також у Чорному морі були впольовані три судна "тіньового флоту".