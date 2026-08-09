Горіло три години: Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Тріумф" у Геленджику

Українські сили оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс у Краснодарському краї РФ. Також у Чорному морі були впольовані три судна "тіньового флоту".

Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" знищили зенітно-ракетний комплекс у Геленджику, який ще у суботу, 8 серпня, здійснював пуски ракет. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами", — повідомив подробиці військовий.

Також, за його словами, вночі з 8 на 9 серпня на території Росії були знищені ще 4 елементи протиповітряної оборони.

Зокрема, СБС припинили існування ще низки цілей:

ЗРК "ТОР", у н.п. Пудовий Ростовської області;

ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Ейськ Краснодарського краю;

РЛС "Подльот-К1", н.п. Головатівка Ростовської області;

РЛС "Каста 2Е2", н.п. Латоново Ростовської області.

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На додачу, зауважив "Мадяр", оператори СБС поцілили по нафтовому танкеру та двом суховантажним судам "тіньового флоту" у акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, у селі Архипо-Осипівка під Геленджиком, де розташовані база відпочинку працівників військового заводу та палац глави Кремля Володимира Путіна, під час атаки дронів загинули відпочивальники. Мобільна вогнева група РФ збила безпілотник прямо над пляжем.

Фокус писав, що туристи та місцеві жителі розповідали, що сирен тоді не чули. А вже під час атаки накрилися пляжними лежаками, оскільки заховатися не встигали.