Украинские силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в Краснодарском крае РФ. Кроме того, в Черном море были атакованы три судна "теневого флота".

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" уничтожили зенитно-ракетный комплекс в Геленджике, который еще в субботу, 8 августа, осуществлял пуски ракет. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Три часа горела и потрескивала позиция С-400 в Геленджике, на берегу, прямо рядом с катакомбами", — рассказал военный.

Кроме того, по его словам, в ночь с 8 на 9 августа на территории России были уничтожены еще 4 объекта противовоздушной обороны.

В частности, СБС ликвидировали еще ряд объектов:

ЗРК "ТОР", в н.п. Пудовый Ростовской области;

ЗРГК "Панцирь-С1", в н.п. Ейск Краснодарского края;

РЛС "Подлет-К1", в н.п. Головатовка Ростовской области;

РЛС "Каста 2Е2", в н.п. Латоново Ростовской области.

Відео дня

Кроме того, как отметил "Мадяр", операторы СБС нанесли удары по нефтяному танкеру и двум сухогрузам "теневого флота" в акватории Черного моря.

Напомним, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, где расположены база отдыха работников военного завода и дворец главы Кремля Владимира Путина, в ходе атаки дронов погибли отдыхающие. Мобильная огневая группа РФ сбила беспилотник прямо над пляжем.

Также Фокус писал, что туристы и местные жители рассказывали, что сирен тогда не слышали. А во время атаки они укрылись под лежаками, поскольку спрятаться не успели.