Горело три часа: Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Триумф" в Геленджике
Украинские силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в Краснодарском крае РФ. Кроме того, в Черном море были атакованы три судна "теневого флота".
Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" уничтожили зенитно-ракетный комплекс в Геленджике, который еще в субботу, 8 августа, осуществлял пуски ракет. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.
"Три часа горела и потрескивала позиция С-400 в Геленджике, на берегу, прямо рядом с катакомбами", — рассказал военный.
Кроме того, по его словам, в ночь с 8 на 9 августа на территории России были уничтожены еще 4 объекта противовоздушной обороны.
В частности, СБС ликвидировали еще ряд объектов:
- ЗРК "ТОР", в н.п. Пудовый Ростовской области;
- ЗРГК "Панцирь-С1", в н.п. Ейск Краснодарского края;
- РЛС "Подлет-К1", в н.п. Головатовка Ростовской области;
- РЛС "Каста 2Е2", в н.п. Латоново Ростовской области.
Кроме того, как отметил "Мадяр", операторы СБС нанесли удары по нефтяному танкеру и двум сухогрузам "теневого флота" в акватории Черного моря.
Напомним, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, где расположены база отдыха работников военного завода и дворец главы Кремля Владимира Путина, в ходе атаки дронов погибли отдыхающие. Мобильная огневая группа РФ сбила беспилотник прямо над пляжем.
Также Фокус писал, что туристы и местные жители рассказывали, что сирен тогда не слышали. А во время атаки они укрылись под лежаками, поскольку спрятаться не успели.