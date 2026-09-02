МиГ-29, Ка-27 и склады уничтожены: Генштаб ВСУ подтвердил новые потери российской армии

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27, а также нескольких важных для противника целей.

В частности, Силы обороны уничтожили российские склады с боеприпасами и техникой в Донецкой области. О ликвидации двух вражеских авиабаз и складов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении украинских военных говорится, что по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ, произошедшее 30 августа, а также уничтожение самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ 27 августа.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили о нанесении ударов 1 сентября и в ночь на 2 сентября по российским складам боеприпасов и транспортно-технической технике.

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По информации Генштаба, во Владимировке Донецкой области был уничтожен склад боеприпасов противника, в Очеретино Донецкой области — склад материально-технических средств подразделения оккупантов, а в Речице Брянской области РФ — район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

"Работа по поражению ключевых военных целей противника продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об успешных ударах по территории РФ в ночь на 24 августа.

По информации "Мадяра", его "птицы" точно поразили по 66 целей, о чём он написал в соцсетях. Среди трофеев — уничтоженный истребитель МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области.

Кроме того, украинские силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в Краснодарском крае РФ. Также в Чёрном море были потоплены три судна "теневого флота".