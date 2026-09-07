В Курській області зіштовхнулись два Су-35 РФ: що відомо

Два сучасних винищувачі четвертого покоління Су-35 Збройних сил Російської Федерації розбились в Курській області, повідомили у мережі. Літаки врізались один в одного, вибухнули та врізались в землю.

Інформація про втрату двох Су-35 о 19:11 7 вересня з'явилась у Telegram-каналі Fighterbomber, який веде капітан ЗС РФ та пропагандист Ілля Туманов. Доля пілотів не відома.

Авіація РФ — допис про втрату двох Су-35 7 вересня Фото: Скриншот

У російському Z-пабліку не було інших деталей про втрату двох Су-35 ЗС РФ 7 вересня. У коментарях до допису росіяни дивуються, як могли у небі зустрітись два військових літаки й не розминутись.

Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки не коментувало інцидент з винищувачами в Курській області. Також не відомо, на якій відстані від кордону вони врізались один в одного та яка причина авіакатастрофи.

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