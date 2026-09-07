В Курской области столкнулись два Су-35 ВС РФ: что известно

Два современных истребителя четвёртого поколения Су-35 Вооружённых сил Российской Федерации разбились в Курской области, сообщили в сети. Самолёты столкнулись друг с другом, взорвались и упали на землю.

Информация о потере двух Су-35 в 19:11 7 сентября появилась в Telegram-канале Fighterbomber, который ведёт капитан ВС РФ и пропагандист Илья Туманов. Судьба пилотов неизвестна.

Авиация РФ — сообщение о потере двух Су-35 7 сентября Фото: Скриншот

В российском Z-паблике не было других подробностей о потере двух Су-35 ВС РФ 7 сентября. В комментариях к посту россияне удивляются, как два военных самолета могли встретиться в небе и не разминуться.

Авиация РФ — комментарий по поводу потери двух Су-35 7 сентября Фото: Скриншот

Авиация РФ — что известно об инциденте с двумя Су-35 7 сентября

Минобороны РФ пока не прокомментировало инцидент с истребителями в Курской области. Также неизвестно, на каком расстоянии от границы они столкнулись друг с другом и в чём причина авиакатастрофы.

Су-35 — это российский истребитель 4++ поколения, который активно используется в войне РФ против Украины. Самолёт может запускать крылатые ракеты различного типа, а также сбрасывать ФАБы и КАБы (например, до 8 КАБов по 500 кг каждый). Экипаж — один пилот.

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