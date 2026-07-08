Россия потеряла истребитель Су-35: в Военно-воздушных силах ВСУ подтвердили его сбивание

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили об уничтожении российского многоцелевого истребителя Су-35.

На официальной странице в Telegram Воздушные силы ВС Украины подтвердили, что 8 июля на восточном направлении был сбит российский многоцелевой истребитель Су-35.

В то же время, ещё до официального подтверждения, в 13:45 Военно-воздушные силы опубликовали интригующий пост, не раскрывая подробностей успешной боевой операции. В сообщении говорилось: "Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили еще одного российского воздушного террориста!".

После этого эту информацию прокомментировали в Telegram-канале "Подсолнух", который связывают с украинской авиацией. Там заявили, что в ходе боя был сбит "именно тот опытный вражеский летчик, который очень долго создавал серьёзные проблемы на этом направлении". Авторы сообщения также поблагодарили всех, кто был причастен к операции, и отметили, что ожидают новых успешных результатов.

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"Спасибо всем, кто причастен к этому, вы просто лучшие руководители, в дальнейшем ждем новых идей и результатов. Голливуд может отдохнуть", — говорится в посте.

На потерю самолета отреагировали и в России. Так, пропагандист РФ Алексей Земцов, ведущий Telegram-канал "Воевода вещает", опубликовал сообщение, в котором фактически подтвердил потерю истребителя. Он утверждает, что пилот выжил, его эвакуировали, а впоследствии он якобы получит новый Су-35.

На данный момент Воздушные силы ВСУ не раскрывали других подробностей об обстоятельствах уничтожения самолета или проведенной операции.

Напомним, что в ночь на 3 июля Служба безопасности Украины нанесла повторные удары по российским авиабазам "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму. По данным СБУ, под удар попали ангары с боевыми самолетами, авиационным оборудованием и складом дронов-камикадзе "Шахед", а российская сторона могла потерять или повредить до семи самолетов.

Также Фокус сообщал , что российский истребитель Су-57 получил новую конфигурацию вооружения для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет. По данным издания TWZ, переоборудование одного из самых современных самолетов РФ для выполнения задач противовоздушной обороны может свидетельствовать о попытках России компенсировать уязвимость своей системы ПВО и усилить защиту от дальнобойных ударов Украины.