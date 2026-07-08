Росія втратила винищувач Су-35: у Повітряних силах ЗСУ підтвердили його збиття

Повітряні сили Збройних сил України заявили про знищення російського багатоцільового винищувача Су-35.

На офіційній сторінці у Telegram Повітряні сили ЗС України підтвердили, що 8 липня на східному напрямку було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Водночас, ще до офіційного підтвердження, о 13:45, Повітряні сили опублікували інтригуючий допис, не розкриваючи деталей успішної бойової роботи. У повідомленні йшлося: "Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!".

Після цього інформацію прокоментували в Telegram-каналі "Соняшник", який пов'язують з українською авіацією. Там заявили, що під час бою було збито "саме того ворожого досвідченого льотчика, який дуже довго створював серйозні проблеми на цьому напрямку". Автори допису також подякували всім, хто був причетний до операції, та зазначили, що очікують нових успішних результатів.

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"Дякуємо всім причетним, ви просто кращі голови, далі очікуємо більше нових ідей і результатів. Голівуд відпочиває", — йдеться в дописі.

На втрату літака відреагували і в Росії. Так, пропагандист РФ Олексій Земцов, який веде Telegram-канал "Воевода вещает", опублікував повідомлення, в якому фактично підтвердив втрату винищувача. Він стверджує, що пілот вижив, його евакуювали, а згодом він нібито отримає новий Су-35.

Наразі Повітряні сили ЗСУ не розкривали інших подробиць щодо обставин знищення літака або проведеної операції.

Нагадаємо, що в ніч на 3 липня Служба безпеки України завдала повторних ударів по російських авіабазах "Саки" та "Гвардійське" в окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили ангари з бойовими літаками, авіаційним обладнанням і складом дронів-камікадзе "Шахед", а російська сторона могла втратити або пошкодити до семи літаків.

Також Фокус повідомляв, що російський винищувач Су-57 отримав нову конфігурацію озброєння для перехоплення українських безпілотників і крилатих ракет. За даними видання TWZ, переобладнання одного з найсучасніших літаків РФ для виконання завдань протиповітряної оборони може свідчити про спроби Росії компенсувати вразливість своєї системи ППО та посилити захист від далекобійних ударів України.