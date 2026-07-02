В РФ змінили конфігурацію озброєння Су-57: як полюватиме на дрони під час атак на НПЗ (фото)

Російський винищувач Су-57 отримав нову конфігурацію озброєння для полювання на дрони та крилаті ракети, повідомило медіа TWZ. Унікальні літаки, які щойно з'явились у російській армії, допоможуть закрити прогалини протиповітряної оборони Росії. Як модифікували винищувач, призначений для завоювання переваги у повітрі та ударів по літаках та наземних цілях?

До мережі потрапили фото Су-57, на яких помітили зовнішнє озброєння під фюзеляжем та нову систему націлювання, ідеться у матеріалі авіаексперта Томаса Ньюдіка на порталі TWZ. На думку експерта, найкращий російський винищувач відтепер використовуватимуть для захисту від далекобійних ударів ЗСУ. На фото фігурують підлітки, тому може іти мова про порушення системи безпеки на військовій базі ЗС РФ. На зображенні, окрім Су-57 із зовнішнім озброєнням, помітили фрагмент ангара на летовищі, по якому, як з'ясувалось, вже били українські БпЛА.

Російський винищувач Су-57 — зміна зовнішнього озброєння

Експерт помітив на Су-57 Felon ракети малої дальності класу "повітря-повітря" Р-73/Р-74, які розміщені на спеціальних пілонах під крилами. Крім того, під лівим крилом поруч з двигуном видніється контейнер з націлювальною апаратурою. Зауважується, що на фото відреагували у російських мілітарних пабліках, які пояснили, що літаки переробили для полювання на дрони ЗСУ.

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Російський винищувач Су-57 — літак на базі в Ахтюбінську Фото: twz

З'ясувалось, що два фото помітили у мережі TikTok, і це викликало обурення у росіян. Привернули увагу підлітки, які позували на тлі секретної апаратури: один навіть заліз у кабіну літака.

Російський винищувач Су-57 — підліток у кабіні літака на базі в Ахтюбінську Фото: twz

У матеріалі зауважили, що дивно бачити російський винищувач Су-57 з ракетами назовні, оскільки у нього є спеціальний внутрішній відсік для зброї. Томас Ньюдік написав, що може іти мова про оптимізацію озброєння літака для ближнього бою [Р-73/Р-74 — це ракети класу "повітря-повітря" довжиною 2,9 м з інфрачервоним наведенням та дальністю 20-40 км — ред.].

За фрагментом ангара, який фігурував на фото, аналітик упізнав військовий аеродром "Ахтюбинск" в Астраханській області РФ (відстань до України — 589 км). З'ясувалось, що цей аеродром вже потрапляв під удар ГУР: у червні 2024 року там спалили один Cу-57, який стояв просто неба.

Російський винищувач Су-57 — атака ГУР на базу в Ахтюбінську, 8 червня 2024 року Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Су-57 із зовнішнім озброєнням — як збиватиме дрони

На TWZ пояснили, що Кремль змінює тактику авіації для того, щоб закрити прогалини у системі ППО вглибині РФ. Російський винищувач Су-57, який вперше з'явився на фронті у 2022 році, має додаткове устаткування для полювання на дрони та крилаті ракети, а не лише на літаки та наземні цілі.

По-перше, на борту Су-57 є сучасний радіолокаційний комплекс Н036 з активною фазованою антенною решіткою (АФАР). АФАР складається з п'яти антенних решіток, і такі радари краще виявляють малопомітні цілі, якими є дрони та ракети. По-друге, є пасивна електрооптична система 101KS, яка містить інфрачервоний датчик пошуку та супроводу цілей, датчики попередження та інші сенсори для виявлення малопомітних об'єктів. До всього, завдяки таємним фото під крилом розгледіли додаткову апаратуру для цілевказування. Для збиття малопомітних об'єктів підходять ракети Р-73/Р-74, які надто довгі, щоб сховати їх у внутрішні відсіки. Також винищувач має гармату 30-мм, але її використання обмежене: є всього 150 снарядів.

Російський винищувач Су-57 — ракета Р-74 для полювання на дрони Фото: twz

Аналітики написав, що ЗС РФ має, орієнтовно, близько дев'яти Су-57, і ці винищувачі вважали "срібною кулею", яка принесе росіянам перевагу у повітрі. Тому привертає увагу, що його вирішили перепрофілювати для полювання на дрони. На думку Ньюдіка, підтверджуються серйозні проблеми ППО РФ, якщо проти дронів, які б'ють по НПЗ та ВПК, використовують "срібні кулі" замість стандартних "Панцирів" та С-300/С-400.

"Загалом, є деякі непрямі докази того, що Су-57 зараз використовуються для протиповітряної оборони від українських безпілотників та крилатих ракет. Очевидно, що це зростаюча проблема для Росії, що публічно підкреслив масштабний денний наліт на Москву минулого місяця", — підсумували на TWZ.

Зазначимо, у листопаді 2025 року стало відомо, що російський винищувач Су-57 отримав нову зброю для використання на лінії фронту. Ішлося про авіабомби з УМПК, які б'ють на відстань 40-70 км.

Нагадуємо, увосени 2024 року Фокус писав про російський винищувач Су-57, який почав все частіше з'являтись на фронті.