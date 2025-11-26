Російські стелс-винищувачі Су-57 оснастять авіабомбами з УМПК: що відомо

Російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 будуть оснащені авіаційними бомбами з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК), які широко застосовуються у війні проти України. Таким чином Повітряно-космічні сили РФ розширюють можливості завдавання глибоких бомбових ударів.

Фронтова авіація Російської Федерації активно використовує авіабомби з УМПК, носіями яких є винищувачі-бомбардувальники Су-34. Тепер серед них і новітні винищувачі ПКС РФ Су-57, повідомляє ресурс army Recognition з посиланням на заяви глави "Ростеха" Сергія Чемезова.

За його словами, бомби з УМПК підходять "будь-яким літакам 4-го або 5-го покоління", що фактично відкриває шлях до їхнього застосування на Су-57 — єдиному діючому російському стелс-винищувачі.

"Модуль корекції зроблено так, що без доопрацювання його можна використовувати на будь-якому літаку четвертого і п'ятого поколінь. Якщо знадобиться, бомби з таким модулем зможуть носити і Су-30, і Су-35, і інші машини. Зараз основними носіями є бомбардувальники Су-34", — заявив Чемезов в інтерв'ю ТАСС.

Нові можливості для Су-57

УМПК являє собою навісний модуль, який перетворює звичайні радянські бомби серії ФАБ на боєприпаси, що планують і здатні вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. Конструкція включає крила, що розкриваються, хвостові керуючі поверхні та навігаційний блок з інерційним і супутниковим наведенням, що дозволяє скидати бомби за межами зон найбільш щільної ППО. Масове використання УМПК почалося 2023 року, зазначають оглядачі, і відтоді російські літаки застосовують ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 і ФАБ-3000, завдаючи ударів із дистанцій 40-70 км.

Аналітики підкреслили, що для Су-57 інтеграція таких боєприпасів стає логічним кроком, який дає змогу літаку запускати бомби, що планують, з великої висоти, залишаючись поза зоною ураження і зберігаючи можливість виконувати завдання із завоювання переваги в повітрі. Бомби можуть розміщуватися як у внутрішніх відсіках — у конфігурації максимальної скритності — так і на зовнішніх підвісках, коли стелс-характеристики не критичні.

До теперішнього часу Су-57 обмежено застосовували як платформу для запуску високоточних ракет великої дальності, включно з Х-69, як повідомляли українські та західні джерела. Використання стелс-винищувача у зв'язці з УМПК формує нову загрозу: поєднання сучасних сенсорів, швидкостей і малопомітності з серійними, дешевими й потужними боєприпасами, які вже неодноразово завдавали значних руйнувань українській обороні.

Нагадаємо, 11 листопада російська Об'єднана авіабудівна корпорація опублікувала нові кадри одного з прототипів винищувача Су-57, на яких вперше детально видно внутрішнє розміщення озброєння в основних відсіках літака.