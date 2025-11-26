Российские стелс-истребители Су-57 оснастят авиабомбами с УМПК: что известно

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут оснащены авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые широко применяются в войне против Украины. Таким образом Воздушно-космические силы РФ расширяют возможности по нанесению глубоких бомбовых ударов.

Фронтовая авиация Российской Федерации активно использует авиабомбы с УМПК, носителями которых являются истребители-бомбардировщики Су-34. Теперь в их числе и новейшие истребители ВКС РФ Су-57, сообщает ресурс army Recognition со ссылкой на заявления главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

По его словам, бомбы с УМПК подходит "любым самолетам 4-го или 5-го поколения", что фактически открывает путь к их применению на Су-57 — единственном действующем российском стелс-истребителе.

"Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34", — заявил Чемезов в интервью ТАСС.

Новые возможности для Су-57

УМПК представляет собой навесной модуль, который превращает обычные советские бомбы серии ФАБ в планирующие боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии в десятки километров. Конструкция включает раскрывающиеся крылья, хвостовые управляющие поверхности и навигационный блок с инерционным и спутниковым наведением, что позволяет сбрасывать бомбы за пределами зон наиболее плотной ПВО. Массовое использование УМПК началось в 2023 году, отмечают обозреватели, и с тех пор российские самолеты применяют ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, нанося удары с дистанций 40–70 км.

Аналитики подчеркнули, что для Су-57 интеграция таких боеприпасов становится логическим шагом, позволяющим самолету запускать планирующие бомбы с большой высоты, оставаясь вне зоны поражения и сохраняя возможность выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе. Бомбы могут размещаться как во внутренних отсеках — в конфигурации максимальной скрытности — так и на внешних подвесках, когда стелс-характеристики не критичны.

До настоящего времени Су-57 ограниченно применялся в качестве платформы для запуска высокоточных ракет большой дальности, включая Х-69, как сообщали украинские и западные источники. Использование стелс-истребителя в связке с УМПК формирует новую угрозу: сочетание современных сенсоров, скоростей и малозаметности с серийными, дешевыми и мощными боеприпасами, которые уже неоднократно наносили значительные разрушения украинской обороне.

Напомним, 11 ноября российская Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала новые кадры одного из прототипов истребителя Су-57, на которых впервые детально видно внутреннее размещение вооружения в основных отсеках самолета.