Российский Су-57 впервые показал отсеки для ракет: чем вооружен истребитель (видео)

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала новые кадры одного из прототипов истребителя Су-57, на которых впервые в деталях продемонстрировано внутреннее размещение вооружения в основных отсеках самолета. Публикация связана с подготовкой демонстрационных полетов на Dubai Airshow 2025, который пройдет в ОАЭ с 17 по 21 ноября.

На видеоматериалах показан открытый передний главный отсек вооружения, в котором размещена пара противорадиолокационных ракет Х-58У дальностью 250 км при атаке с высоты 10 км. Несмотря на то что пуск ракет из внутренних отсеков ранее уже демонстрировался, детальные изображения загруженного вооружением прототипа публикуются впервые с момента первого полета истребителя 15 лет назад. Об этом пишут обозреватели The War Zone.

Конфигурация внутренних отсеков Су-57

Истребитель Су-57 оснащен двумя крупными основными отсеками для вооружения, расположенными тандемно между двигателями. Каждый отсек рассчитан на размещение двух ракет длиной до 4,2 м при поперечном сечении порядка 40×40 см. Хотя внутреннее размещение является ключевым элементом снижения радиолокационной заметности, отмечают аналитики, первый пуск ракеты из внутреннего отсека был зафиксирован в марте 2016 года, спустя шесть лет после первого полета прототипа.

Для задач "воздух-воздух" самолет предполагает использование специально адаптированных для внутреннего хранения ракет средней дальности Р-77М и ракет большой дальности "Изделие 810". Для ударных задач разработана дальнобойная ракета Х-69, также рассчитанная на размещение внутри фюзеляжа.

Внутри истребителя также может размещаться корректируемые авиабомбы КАБ-250Л, ракеты Х-38М класса "воздух-земля" в различных вариантах наведения, а также управляемый боеприпас "Гром" с увеличенной дальностью за счет крыла. Дополнительные два отсека "быстрого запуска" под крылом предназначены для ракет ближнего боя Р-74М2.

Элементы истребителя Су-57, включая внутренние отсеки для вооружения Фото: X (Twitter)

"Внутреннее вооружение является обязательным условием, если для Су-57 крайне важно сохранить свои характеристики по снижению радиолокационной заметности", — отмечают эксперты.

ОАК рассчитывает, что расширенная демонстрация возможностей Су-57 на авиасалоне в Дубае привлекает интерес потенциальных заказчиков. На данный момент подтвержденным иностранным покупателем самолета считается Алжир. Хотя в плане экспорта истребитель вряд ли можно назвать привлекательным, учитывая тот факт, что Индия вышла из совместного проекта по созданию Су-57.

Напомним, в августе стало известно, что Россия начала чаще задействовать свои истребители пятого поколения Су-57 в ходе полномасштабной войны против Украины. ВКС РФ формируют ударные группы истребителей, где один самолет выполняет функции прикрытия с использованием ракет класса "воздух-воздух" большой дальности Р-77М, а остальные наносят удары управляемыми крылатыми ракетами Х-69.