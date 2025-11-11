Російський Су-57 уперше показав відсіки для ракет: чим озброєний винищувач (відео)

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) опублікувала нові кадри одного з прототипів винищувача Су-57, на яких вперше в деталях продемонстровано внутрішнє розміщення озброєння в основних відсіках літака. Публікація пов'язана з підготовкою демонстраційних польотів на Dubai Airshow 2025, який пройде в ОАЕ з 17 по 21 листопада.

На відеоматеріалах показано відкритий передній головний відсік озброєння, в якому розміщена пара протирадіолокаційних ракет Х-58У дальністю 250 км при атаці з висоти 10 км. Попри те що пуск ракет із внутрішніх відсіків раніше вже демонструвався, детальні зображення завантаженого озброєнням прототипу публікуються вперше з моменту першого польоту винищувача 15 років тому. Про це пишуть оглядачі The War Zone.

Конфігурація внутрішніх відсіків Су-57

Винищувач Су-57 оснащений двома великими основними відсіками для озброєння, розташованими тандемно між двигунами. Кожен відсік розрахований на розміщення двох ракет завдовжки до 4,2 м при поперечному перерізі близько 40×40 см. Хоча внутрішнє розміщення є ключовим елементом зниження радіолокаційної помітності, зазначають аналітики, перший пуск ракети з внутрішнього відсіку було зафіксовано в березні 2016 року, через шість років після першого польоту прототипу.

Для завдань "повітря-повітря" літак передбачає використання спеціально адаптованих для внутрішнього зберігання ракет середньої дальності Р-77М і ракет великої дальності "Изделие 810". Для ударних завдань розроблено далекобійну ракету Х-69, також розраховану на розміщення всередині фюзеляжу.

Усередині винищувача також можуть розміщуватися кориговані авіабомби КАБ-250Л, ракети Х-38М класу "повітря-земля" в різних варіантах наведення, а також керований боєприпас "Грім" зі збільшеною дальністю за рахунок крила. Додаткові два відсіки "швидкого запуску" під крилом призначені для ракет ближнього бою Р-74М2.

Елементи винищувача Су-57, включно з внутрішніми відсіками для озброєння Фото: X (Twitter)

"Внутрішнє озброєння є обов'язковою умовою, якщо для Су-57 вкрай важливо зберегти свої характеристики щодо зниження радіолокаційної помітності", — зазначають експерти.

ОАК розраховує, що розширена демонстрація можливостей Су-57 на авіасалоні в Дубаї привертає інтерес потенційних замовників. Наразі підтвердженим іноземним покупцем літака вважається Алжир. Хоча в плані експорту винищувач навряд чи можна назвати привабливим, враховуючи той факт, що Індія вийшла зі спільного проєкту зі створення Су-57.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Росія почала частіше залучати свої винищувачі п'ятого покоління Су-57 під час повномасштабної війни проти України. ПКС РФ формують ударні групи винищувачів, де один літак виконує функції прикриття з використанням ракет класу "повітря-повітря" великої дальності Р-77М, а решта завдають ударів керованими крилатими ракетами Х-69.