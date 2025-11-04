Роботи над ПАК ДА і Су-57 під загрозою: у мережу злили секретні документи, — InformNapalm

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з кіберцентром Fenix провели масштабну багаторівневу операцію проти російської компанії ОКБМ, що спеціалізується на виробництві компонентів для стратегічної авіації та космічних апаратів.

Унаслідок атаки кіберрозвідники отримали доступ до внутрішніх систем підприємства і секретної технічної документації, яку протягом кількох місяців використовували в інтересах Сил оборони України та союзників.

Йдеться про внутрішню технічну і контрактну документацію, що включає матеріали з виробництва компонентів для перспективного стратегічного бомбардувальника ПАК ДА "Посланник" і багатофункціонального винищувача 5-го покоління Су-57 (Т-50). Документи містять технічні специфікації, комерційні угоди, графіки робіт і вказівки щодо режиму секретності, а також дані про закупівлі імпортного ЧПУ-обладнання і схеми обходу санкцій.

Зокрема, було оприлюднено технічні специфікації виробів під шифром 80РШ115 — гідравлічних приводів для відкриття бомбових люків ПАК ДА "Посланник-1".

Малюнок із документації моделі редуктора РШ Фото: InformNapalm

Контракт між ПАТ "Туполев" і ОКБМ класифікує ці дані як державну таємницю, а їх розголошення юридично прирівнюється до порушення оборонних зобов'язань РФ.

Також у мережу потрапила додаткова угода №7, що фіксує графік виконання робіт на 2024-2027 роки. Окремі документи розкривають внутрішнє листування щодо редукторів-шарнірів РШ-65 для винищувача Су-57, що розробляються в рамках державного оборонного замовлення під контролем Міноборони Росії.

У публікації підкреслено — аналіз витоків показав, що російська оборонка критично залежить від іноземних технологій.

Документ про заплановані терміни виконання етапів робіт у період з 2024 по 2027 роки Фото: InformNapalm

Так, у документації ОКБМ зазначено, що виробництво вузлів для нових літаків неможливе без імпортних верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПУ), постачання яких заблоковані санкціями.

Серед згаданого обладнання:

Hartford HCMC-1100AG (Тайвань)

Johnford SL-50 (Тайвань)

Grindex BSD-700U CNC (Сербія)

Усі вони закуповувалися через державні субсидії Мінпромторгу РФ, що свідчить про координований обхід санкцій на державному рівні. Причому за результатами внутрішнього аудиту, зриви термінів авіабудівних програм безпосередньо пов'язані з нестачею верстатного устаткування після відходу світових виробників з Росії.

Інформація про імпортні верстати ЧПУ Фото: InformNapalm

За словами розвідників, отримані матеріали вже допомогли: викрити внутрішню структуру контрактів і статус секретності, а також виявити залежності ОКБМ від імпортних верстатів і вузькі місця технологічного ланцюжка у створенні новітніх зразків російської авіації.

Раніше Фокус переклав статтю "Темний секрет "нового" російського винищувача Су-75" журналіста Джека Барбі для порталу National Security Journal. У матеріалі йдеться про те, як росіяни втратили шанс побудувати стелс-винищувач і вибити з ринку американський F-35.