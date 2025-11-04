Работы над ПАК ДА и Су-57 под угрозой: в сеть слили секретные документы, — InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с киберцентром Fenix провели масштабную многоуровневую операцию против российской компании ОКБМ, специализирующейся на производстве компонентов для стратегической авиации и космических аппаратов.

В результате атаки киберразведчики получили доступ к внутренним системам предприятия и секретной технической документации, которая в течение нескольких месяцев использовалась в интересах Сил обороны Украины и союзников.

Речь идет о внутренней технической и контрактной документации, включающей материалы по производству компонентов для перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА "Посланник"и многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50). Документы содержат технические спецификации, коммерческие соглашения, графики работ и указания по режиму секретности, а также данные о закупках импортного ЧПУ-оборудования и схемах обхода санкций.

В частности, были обнародованы технические спецификации изделий под шифром 80РШ115 — гидравлических приводов для открытия бомбовых люков ПАК ДА "Посланник-1".

Рисунок из документации модели редуктора РШ Фото: InformNapalm

Контракт между ПАО "Туполев" и ОКБМ классифицирует эти данные как государственную тайну, а их разглашение юридически приравнивается к нарушению оборонных обязательств РФ.

Также в сеть попало дополнительное соглашение №7, фиксирующее график выполнения работ на 2024–2027 годы. Отдельные документы раскрывают внутреннюю переписку по редукторам-шарнирам РШ-65 для истребителя Су-57, разрабатываемым в рамках государственного оборонного заказа под контролем Минобороны России.

В публикации подчеркнуто — анализ утечек показал, что российская оборонка критически зависит от иностранных технологий.

Документ о запланированных сроках выполнения этапов работ в период с 2024 по 2027 годы Фото: InformNapalm

Так в документации ОКБМ указано, что производство узлов для новых самолетов невозможно без импортных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), поставки которых заблокированы санкциями.

Среди упомянутого оборудования:

Hartford HCMC-1100AG (Тайвань)

Johnford SL-50 (Тайвань)

Grindex BSD-700U CNC (Сербия)

Все они закупались через государственные субсидии Минпромторга РФ, что свидетельствует о координированном обходе санкций на государственном уровне. Причем по результатам внутреннего аудита, срывы сроков авиастроительных программ напрямую связаны с нехваткой станочного оборудования после ухода мировых производителей из России.

Информация об импортных станках ЧПУ Фото: InformNapalm

По словам разведчиков, полученные материалы уже помогли: разоблачить внутреннюю структуру контрактов и статус секретности, а также выявить зависимости ОКБМ от импортных станков и узкие места технологической цепочки в создании новейших образцов российской авиации.

