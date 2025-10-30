Су-75: как россияне упустили шанс построить стелс-истребитель и выбить с рынка F-35

Россия хвастается новейшим Су-75, который точно будет незаметным на экранах радара и при этом будет стоить 30 млн долл. Американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit стоит 2 млрд долл., а стелс-истребитель F-35 — 80-100 млн долл. Сможет ли РФ выиграть эту гонку и подвинуть США с рынка военных самолетов?

Фокус перевел статью журналиста и исследователя событий в мире Джека Барби для портала National Security Journal. В материале "Темный секрет "нового" российского истребителя Су-75" Барби объяснил, как россияне упустили шанс построить стелс-истребитель и выбить с рынка F-35.

Российский Су-75 — настоящий "шах и мат"?

В июле 2021 года российская авиастроительная компания "Сухой" представила на авиасалоне МАКС истребитель Су-75 (по номенклатуре НАТО — Checkmate, то есть "Шах и мат"). Он позиционируется как однодвигательный, доступный по цене стелс-истребитель пятого поколения, предназначенный как для экспорта, так и для внутреннего использования.

По официальным заявлениям, самолет должен достичь стоимости примерно 25-30 миллионов долларов США, чтобы "подрезать крылья" западным конкурентам, таким как F-35 Lightning II.

Если все пойдет по плану, Россия станет глобальным поставщиком стелс-истребителей пятого поколения для стран, которые захотят сэкономить деньги, заключая сделки с правительством РФ.

Это во многом разумная идея. Россия уже давно эксплуатирует на внутреннем рынке тяжелые двухмоторные истребители типа Су-57, но до сих пор не имела стелс-платформы, пригодной для массового экспорта. В дополнение, в условиях затянувшихся западных санкций Москва рассматривает экспорт как возможность получения дохода, а Су-75 явно ориентирован на страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Иначе говоря, Россия хочет вести бизнес со странами, которые не слишком склонны сотрудничать с США.

Но не все пошло по плану. Со времени своего запуска программа выглядит скорее как заявление о намерениях, чем реалистичное предложение.

Россия позиционировала себя как технологически конкурентного игрока в области стелс-истребителей и стремилась напугать Запад, давая понять, что ей все лучше удается разрабатывать полностью отечественные системы.

Но реализация этого плана — совсем другое дело, и, судя по всему, план основывался на неоправданном оптимизме.

Технические характеристики Су-75

Согласно публичным заявлениям и российской проектной документации, Су-75 должен развивать скорость от 1,8 до 2 Маха, иметь боевой радиус около 3000 км и полезную нагрузку до 7400 кг.

Что касается конструкции, самолет планируют оснастить сверхзвуковым воздухозаборником без дивертора (DSI), V-образным хвостовым оперением, а также внутренними отсеками для вооружения и авионикой от платформы Су-57 для снижения затрат.

Если эти характеристики реализуют, то Су-75 окажется в одном ряду с F-35, максимальная скорость которого составляет около 1,6 Маха, и ближе к нижней границе характеристик тяжелого двухмоторного F-22, скорость которого превышает 2,2 Маха. Это идеально соответствовало бы маркетинговому слогану "стелс по меньшей цене".

Однако ключевые возможности этого самолета остаются сомнительными. Мы не знаем о его радиолокационной заметности, возможности объединения данных с датчиков, затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также насколько совместимы его системы обмена данными. Россияне не уточняют и не описывают ни одной из этих подробностей, а все, что мы знаем, еще предстоит проверить независимым экспертам.

И это важно, потому что западные аналитики в основном описывают этот самолет как проект, полностью несовместимый с текущими промышленными возможностями России. Проще говоря, у России нет ресурсов для его создания.

Важно отметить, что идея создания "дешевого" варианта стелс-технологии исторически сложна в реализации и, откровенно говоря, до смешного оптимистична.

Западный опыт в этой области показывает, что истребители пятого поколения требуют не только стелс-формы, но и передовых материалов и покрытий, отлично отлаженных цепочек поставок, датчиков, подготовки летчиков, инфраструктуры технического обслуживания, логистики и многого другого.

Ничто из этого не может быть дешевым: все эти вещи становятся доступными только при больших объемах производства.

Для того, чтобы появился действительно "дешевый" вариант стелс-технологии, необходимо разработать огромное количество таких самолетов и создать масштабную инфраструктуру, чтобы обеспечить их надлежащее техническое обслуживание, пока самолеты простаивают.

Хорошим историческим примером того, что стелс-покрытия требуют тщательного технического обслуживания и ухода, особенно когда они не слишком технологически совершенны, может служить американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

Этот культовый бомбардировщик нуждается в постоянном техническом обслуживании и хранится в специальных ангарах, чтобы сохранить стелс-покрытие в хорошем состоянии.

Если США с трудом производят "дешевый" стелс, то трудно представить, как это могла бы сделать Россия.

Прогресс, ограничения и причины, по которым это невозможно

Россия продолжает утверждать, что программа вступает в завершающую стадию, но на самом деле на этом пути остаются существенные задержки и препятствия, и никто не может сказать, когда проект наконец будет реализован.

Первые летные испытания Су-75 неоднократно откладывались. Испытания, изначально запланированные на 2023 год, до сих пор не проведены.

Санкции — это лишь одна из частей головоломки, но, пожалуй, самая важная. Из обнародованных внутренних документов российских промышленных компаний следует, что эмбарго Запада заблокировало доступ к ключевым компонентам, необходимым для строительства самолета, от современных станков для обработки шестерен и полупроводников до иностранных инвестиций.

Россия просто не может получить доступ к компонентам, необходимым для создания самолета. В дополнение, в одном из отчетов отмечается, что сроки поставки ключевого оборудования, необходимого для строительства истребителя, превысили 15 месяцев, а отечественные заменители задерживаются.

К этому следует добавить тот факт, что российский аэрокосмический и оборонный комплекс переориентировался на войну в Украине, а такие страны, как Индия, ОАЭ и Вьетнам, отказались от предложения о покупке этой платформы.

Очевидно, что подобный проект в ближайшее время просто не вписывается в планы России. И даже если он будет реализован — как отмечается в некоторых отчетах, самолет был замечен на фотографии, опубликованной Объединенной авиастроительной корпорацией России, — заявления о том, что он получится "дешевым" или будет пользоваться спросом за рубежом, по-прежнему выглядят очень сомнительными.

Об авторе

Джек Бакби - британский писатель, исследователь в области борьбы с экстремизмом и журналист, проживающий в Нью-Йорке. Он освещает события в Великобритании, Европе и США, занимается анализом и изучением радикализации левых и правых сил, а также пишет репортажи и сообщает о подходах западных правительств к актуальным проблемам современности.