Топ-5 самых быстрых военных самолетов США: какая "птичка" за 2 часа долетит до Киева

Lockheed Martin работает над самолетом SR-72, который будет лететь в шесть раз быстрее звука, а Boeing — над истребителем F-47, который будет иметь скорость более 2 Маха. Российская Федерация имеет Су-57 на 2 Маха, а МиГ-41 на 4 Маха — только в проекте. Аналитик решил рассказать о самолетах США с рекордными скоростями. Среди них есть "птичка", скорость которой не превысили до сих пор и которая способна за два часа прилететь из Вашингтона в Киев или Москву.

Благодаря мощным двигателям и аэродинамической конструкции эти пять самолетов стали вершиной развития истребительной авиации с точки зрения скорости и эффективности.

Во времена холодной войны США и Советский Союз наперегонки пытались создать самые быстрые самолеты в мире. В те времена скорость давала летчику решающее преимущество в бою: скоростной самолет мог быстро перехватить вражеский истребитель или бомбардировщик или прорваться через ПВО.

Фокус перевел статью специалиста по вопросам обороны и военных технологий Гаррисона Касса для портала The National Interest, посвященную военным самолетам США с рекордными скоростями. Из-за обострения политической ситуации в мире интересно было бы узнать, какой самолет, при необходимости, быстрее всего доставит оружие в любой уголок планеты.

Відео дня

На поздних этапах холодной войны и на протяжении всей современной эпохи системы ПВО непрерывно совершенствовались, а доктрина переключилась со скорости на незаметность. По этой причине скорость истребителя уже не столь важна, как раньше; новые самолеты обычно отличаются маневренностью и низким радиолокационным поглощением (RCS) за счет снижения мощности. Поэтому многие самые быстрые военные самолеты в истории ВВС США уже выведены из эксплуатации.

Однако как современные, так и исторические истребители разрабатывались для достижения впечатляющих скоростных показателей. Хотя скорость больше не является основным критерием при проектировании истребителя, она по-прежнему поражает воображение больше других показателей в авиации.

5. F-4 Phantom II — любимец вооруженных сил США

Авиация США — истребитель F-4 Phantom II Фото: Pinterest

Разработанный компанией McDonnell Douglas в 1950-х годах и введенный в строй ВВС США в 1960 году, F-4 Phantom II больше не эксплуатируется, оставаясь символом чистой скорости и маневренности. F-4, способный развивать скорость до 2,23 Маха, был основным самолетом американских вооруженных сил: его использовали ВВС, ВМС и морская пехота. Всего было построено более 5000 самолетов F-4, и хотя они не отличались маневренностью, это компенсировалось огромной скоростью. За время своей службы такие истребители установили 15 мировых рекордов по скорости, высоте и времени набора высоты.

Phantom был выведен из парка ВВС в 1996 году, но оставался на вооружении Южной Кореи до 2024 года, а несколько устаревших Phantom, предположительно, до сих пор эксплуатирует Исламская Республика Иран.

4. F-22 Raptor — сочетание незаметности и скорости

Авиация США — многоцелевой истребитель F-22 Raptor Фото: U.S. Air Force

F-22 Raptor, разработанный Lockheed Martin и введенный в строй ВВС в 2005 году, остается самым технологичным истребителем в мире, обеспечивающим господство в воздухе. Двухмоторный Raptor развивает максимальную скорость 2,25 Маха (~2400 км/ч). Еще более впечатляет способность F-22 поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа — эта особенность, известная как "суперкруиз", чрезвычайно полезна для экономии топлива.

F-22 с двумя двигателями Pratt & Whitney F1119, оснащенными соплами с управлением вектором тяги, создавался не для рекордов скорости. Вместо этого при проектировании самолета были сделаны компромиссы в пользу незаметности и маневренности. Несмотря на такую философию проектирования, F-22 оказался более чем достаточно быстрым для нужд ВВС и остается второй по скорости платформой на вооружении американских вооруженных сил.

3. F-15 Eagle остается непобедимым в воздушном бою

Авиация США — всепогодный тактический истребитель F-15 Eagle — всепогодный тактический истребитель Фото: Открытые источники

Относительно скромный McDonnell Douglas F-15 Eagle, эксплуатируемый ВВС США с 1976 года, считается монстром скорости — самым быстрым самолетом, состоящим на вооружении ВВС, и одним из самых быстрых реактивных истребителей в истории. Способный развивать скорость до 2,5 Маха (3000 км/ч), F-15 оснащен мощными двойными двигателями, большими управляющими поверхностями и прочной конструкцией, оптимизированной для скорости, скороподъемности и господства в воздухе. Впечатляющее соотношение тяги к весу самолета позволяет ему вертикально ускоряться и поддерживать скорость во время боевых маневров. На сегодня F-15 остается непобедимым в воздушных боях, сбив 104 вражеских самолета без единой потери.

2. F-111 Aardvark — важнейший технологический прорыв

Авиация США — сверхзвуковой многоцелевой самолет F-111 Aardvark

F-111 Aardvark, разработанный компанией General Dynamics в 1960-х годах и впервые представленный в 1967 году, остается одним из самых быстрых самолетов всех времен, с максимальной скоростью более 2,5 Маха. Впервые поднявшись в воздух в 1964 году, F-111 ознаменовал технологический скачок благодаря радару слежения за рельефом местности, внутреннему отсеку для оружия и крыльям с изменяемой геометрией. F-111 разрабатывался для выполнения задач по бомбардировке и нанесения дальнобойных ударов, полагаясь на скорость и дальность полета для достижения поставленных целей. Однако в эпоху современных систем ПВО отсутствие у самолета стелс-характеристик стало его главной ахиллесовой пятой, что привело к постепенному выводу из эксплуатации в конце 1990-х годов.

1. SR-71 Blackbird — бесспорный рекордсмен скорости

Авиация США — сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird Фото: Википедия

SR-71 Blackbird — самый быстрый из когда-либо построенных военных самолетов. Тайно разработанный в легендарной лаборатории Lockheed Skunk Works в начале 1960-х годов и впервые представленный в 1966 году, SR-71 — ребенок холодной войны, способный развивать скорость более 3,2 Маха и взлетать на высоту более 25,9 км — показатели, которые выглядят великолепно даже сегодня, спустя 60 лет.

Благодаря двум двигателям Pratt & Whitney J58 SR-71 установил множество рекордов скорости и высоты, развивая максимальную скорость 3540 км в час. Этого оказалось достаточно быстро, чтобы опережать ракеты и пересекать континенты менее чем за два часа. Выведенный из эксплуатации почти 30 лет назад, SR-71 остается легендой в авиационных кругах.

Об авторе

Гаррисон Касс — старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс — адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности. Гаррисон получил степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в области глобальной журналистики и международных отношений в Нью-Йоркском университете.