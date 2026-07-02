В РФ изменили конфигурацию вооружения Су-57: как будет охотиться на дроны во время атак на НПЗ (фото)

Российский истребитель Су-57 получил новую конфигурацию вооружения для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, сообщило издание TWZ. Уникальные самолеты, которые только что появились в российской армии, помогут устранить пробелы в противовоздушной обороне России. Как модифицировали истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов по самолетам и наземным целям?

В сеть попали фотографии Су-57, на которых заметили внешнее вооружение под фюзеляжем и новую систему наведения, говорится в материале авиаэксперта Томаса Ньюдика на портале TWZ. По мнению эксперта, лучший российский истребитель отныне будут использовать для защиты от дальнобойных ударов ВСУ. На фото фигурируют подростки, поэтому речь может идти о нарушении системы безопасности на военной базе ВС РФ. На снимке, помимо Су-57 с внешним вооружением, заметили фрагмент ангара на аэродроме, по которому, как выяснилось, уже наносили удары украинские БПЛА.

Российский истребитель Су-57 — смена внешнего вооружения

Эксперт заметил на Су-57 Felon ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73/Р-74, размещённые на специальных пилонах под крыльями. Кроме того, под левым крылом рядом с двигателем виден контейнер с наводящей аппаратурой. Отмечается, что на фото отреагировали в российских военных пабликах, которые пояснили, что самолеты переоборудовали для охоты на дроны ВСУ.

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Российский истребитель Су-57 — самолет на базе в Ахтубинске Фото: twz

Выяснилось, что две фотографии были замечены в сети TikTok, и это вызвало возмущение у россиян. Внимание привлекли подростки, позировавшие на фоне секретного оборудования: один из них даже залез в кабину самолета.

Российский истребитель Су-57 — подросток в кабине самолета на базе в Ахтубинске Фото: twz

В материале отмечается, что странно видеть российский истребитель Су-57 с ракетами снаружи, поскольку у него есть специальный внутренний отсек для вооружения. Томас Ньюдик написал, что речь может идти об оптимизации вооружения самолета для ближнего боя [Р-73/Р-74 — это ракеты класса "воздух-воздух" длиной 2,9 м с инфракрасным наведением и дальностью 20-40 км — ред.].

По фрагменту ангара, запечатленному на фотографии, аналитик опознал военный аэродром "Ахтюбинск" в Астраханской области РФ (расстояние до Украины — 589 км). Выяснилось, что этот аэродром уже подвергался удару ГУР: в июне 2024 года там сожгли один Су-57, который стоял под открытым небом.

Российский истребитель Су-57 — атака ГУР на базу в Ахтубинске, 8 июня 2024 года Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Су-57 с внешним вооружением — как он будет сбивать дроны

В TWZ пояснили, что Кремль меняет тактику авиации, чтобы устранить пробелы в системе ПВО в глубине РФ. Российский истребитель Су-57, впервые появившийся на фронте в 2022 году, оснащён дополнительным оборудованием для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, а не только с самолётами и наземными целями.

Во-первых, на борту Су-57 установлен современный радиолокационный комплекс Н036 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). АФАР состоит из пяти антенных решеток, и такие радары лучше обнаруживают малозаметные цели, к которым относятся дроны и ракеты. Во-вторых, имеется пассивная электрооптическая система 101KS, которая содержит инфракрасный датчик поиска и сопровождения целей, датчики предупреждения и другие сенсоры для обнаружения малозаметных объектов. К тому же, благодаря секретным фотографиям под крылом удалось разглядеть дополнительную аппаратуру для целеуказания. Для сбивания малозаметных объектов подходят ракеты Р-73/Р-74, которые слишком длинные, чтобы спрятать их во внутренние отсеки. Также истребитель имеет 30-мм пушку, но её использование ограничено: в запасе всего 150 снарядов.

Российский истребитель Су-57 — ракета Р-74 для охоты на дроны Фото: twz

Аналитики написали, что ВС РФ располагают, по приблизительным оценкам, около девяти Су-57, и эти истребители считались "серебряной пулей", которая обеспечит россиянам превосходство в воздухе. Поэтому привлекает внимание тот факт, что его решили перепрофилировать для охоты на дроны. По мнению Ньюдика, это подтверждает наличие серьезных проблем в ПВО РФ, если против дронов, наносящих удары по НПЗ и ВПК, используют "серебряные пули" вместо стандартных "Панцирей" и С-300/С-400.

"В целом, есть некоторые косвенные свидетельства того, что Су-57 в настоящее время используются для противовоздушной обороны от украинских беспилотников и крылатых ракет. Очевидно, что это растущая проблема для России, что публично подчеркнул масштабный дневной налёт на Москву в прошлом месяце", — подытожили в TWZ.

Отметим, что в ноябре 2025 года стало известно, что российский истребитель Су-57 получил новое вооружение для применения на линии фронта. Речь шла об авиабомбах с УМПК, которые поражают цели на расстоянии 40–70 км.

Напоминаем, что осенью 2024 года Фокус писал о российском истребителе Су-57, который стал всё чаще появляться на фронте.