Основа повітряного бою: над Україною почав бойове чергування шведський літак ДРЛВ

Літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, який наша країна отримала від Швеції, вже здійснює бойові вильоти. Чергування у небі над Україною триває з березня 2026 року.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, який Стокгольм вирішив передати Україні у 2024 році, є важливою складовою розвитку авіаційних спроможностей. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони України про допомогу повітряним силам від Коаліції спроможностей.

Передачу літака ASC 890 було оголошено у травні 2024 року, підтверджено у серпні 2025-го, а у березні 2026 року над Україною вже були зафіксовано перші бойові вильоти.

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У оборонному відомстві зазначили, що зазначений літак здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів.

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"У поєднанні з F-16, Mirage 2000 та Gripen він формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО", — наголосили у МО України.

Фото: МО України

Наразі до Коаліція спроможностей повітряних сил (Air Force Capability Coalition), яка створена у межах діяльності Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), входять 14 держав-партнерів: Бельгія, Велика Британія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Франція, Чехія та Швеція.

Літак ASC890

Літаки ASC890 Фото: з відкритих джерел

Saab 340 AWACS (або ASC890) — літак дальнього радіолокаційного стеження, обладнаний нерухомим радаром, який відстежує простір на 120 градусів з кожного боку. Літак здатен летіти на висоті 6-7 км і бачити цілі (літаки, кораблі, ракети) на відстані 300-400 км. Фізичні розміри — довжина 20 м, розмах крил 21 м, час перебування у повітрі — до 5 год. Його орієнтовна вартість становить до $30 млн.

Нагадаємо, що Україна та Швеція домовилися про новий етап співпраці у сфері військової авіації. Київ отримає додаткове посилення для Повітряних сил — йдеться про закупівлю 16 винищувачів Gripen E та передачу першої партії літаків Gripen C/D уже на початку 2027 року.

Також Фокус писав, як голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань заявив, що український винищувач F-16 у повітряному бою уперше збив російський літак.