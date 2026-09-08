Дроны поразили вертолеты Ми-35 и Ми-8 на российской авиабазе в Таганроге (спутниковый снимок)

Накануне украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому "Таганрог-Центральный" в Таганроге. Появилась информация о том, какие повреждения в результате этого обстрела получили расположенные здесь суда российской армии.

Под прицелом дронов на авиабазе в Ростовской области РФ оказались как минимум два военных вертолета России — Ми-8 и Ми-35. Об этом вечером 7 сентября сообщило издание "Милитарный" со ссылкой на данные OSINT-канала Absolutely Reliable.

По данным аналитиков, атака дронов на аэродром произошла 7 сентября. Сам аэродром расположен всего примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

Спутниковый снимок демонстрирует масштабы повреждений после "прилетов". OSINT-анализ показал, что беспилотникам удалось поразить как минимум два российских вертолета, в результате чего один из них был уничтожен, а другой — поврежден.

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"В ночь на 7 сентября 2026 года был уничтожен один вертолет Ми-8, поврежден один Ми-35 (Ми-24 в экспортной модификации)". сообщил OSINT-канал Absolutely Reliable.

Канал Absolutely Reliable показал кадры последствий удара по аэродрому "Таганрог-Центральный" 7 сентября Фото: Милитарный

Стоит отметить, что на момент публикации Генштаб Вооруженных сил Украины не подтверждал эту информацию.

Что известно о подвергшейся атаке авиабазе и поврежденных вертолетах россиян

Известно, что авиабаза "Таганрог-Центральный" активно используется российской армией. Здесь также действует 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76.

На аэродроме также базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк ВС РФ.

Вертолет Ми-8 — многоцелевой среднетяжелый вертолет, разработанный в советское время, который считается самым массовым в мире по объемам производства. Вертолет активно используется как в гражданской сфере — для перевозки пассажиров и грузов, поисково-спасательных операций, — так и в военных целях. В армии его применяют для транспортировки десанта, обеспечения огневой поддержки, эвакуации раненых бойцов и т. д.

Что касается Ми-35, то это российский глубоко модернизированный многоцелевой транспортно-боевой вертолет, версия советского ударного Ми-24. Он применяется, в частности, для уничтожения бронетанковой техники противника, огневой поддержки сухопутных войск, десантирования военнослужащих, эвакуации раненых бойцов и т. д.

Напомним, 7 сентября в России столкнулись два современных истребителя четвертого поколения Су-35.

Кроме того, на днях Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 у россиян.