Россияне ударили "Шахедом" в районе ТРЦ Lavina Mall, — СМИ

Российский ударный дрон, предположительно "Шахед", взорвался в районе торгово-развлекательного центра Lavina Mall в Святошинском районе Киева.

Информацию о прилете публикуют местные Telegram-каналы, в том числе канал "Ей, Киев".

Также сообщается об ударе дрона по 16-этажному дому на Левом берегу столицы, и взрывы продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил падение дрона на открытой территории возле многоквартирного дома в Деснянском районе. В результате атаки загорелись припаркованные автомобили. Сейчас экстренные службы едут к месту происшествия.

Глава Киевской городской государственной администрации добавил, что на данный момент известно о 16 пострадавших, в том числе двух детях.

Спустя несколько минут в Киевской городской военной администрации уточнили, что информация о возгорании автомобилей не подтвердилась. Пострадавших нет.

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Дроны атакуют украинскую столицу уже более восьми часов. В результате удара по девятиэтажке в Днепровском районе города погибла женщина, есть раненые.

Кроме Киева, сегодня был прилет и по торговому центру в Сумах, о чем сообщил глава Сумской областной военной администрации Игорь Кальченко.

"В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше. Также ранены. Информация уточняется", — написал он.

После взрыва повреждения получили автомобили на парковке и само здание ТРЦ, которое загорелось. На месте работают все спасательные службы, а людей предупреждают о повторных ударах.

Позже Кальченко обновил информацию, написав о трех погибших и двух раненых в результате вражеского удара.

Напомним, в Киеве ночью будут курсировать автобусы.

Также сообщалось, что из-за комендантского часа график работы столичного метро будет изменен.