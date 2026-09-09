В Киеве ночью будут курсировать автобусы: где пролегают маршруты и каков график движения

Новые автобусные маршруты будут работать в период комендантского часа — с 01:00 до 05:00.

10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута. Они соединят Центральный железнодорожный вокзал с ключевыми жилыми районами Левого и Правого берегов. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Главная задача этих рейсов — обеспечить логистику для пассажиров ночных поездов, прибывающих на железнодорожный вокзал, а также дать возможность горожанам добраться из отдаленных районов на утренние рейсы. В КГГА пояснили, что необходимость в таких маршрутах возникла, в частности, из-за задержек поездов. Часть пассажиров прибывает в Киев уже во время комендантского часа, когда обычный городской транспорт не работает в привычном режиме.

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Именно поэтому городские власти решили организовать отдельное сообщение от Центрального вокзала до жилых районов столицы.

"Во время комендантского часа, в связи с тем, что многие поезда опаздывают, город организует 4 автобусных маршрута для перевозки пассажиров с центрального железнодорожного вокзала", — заявил Виталий Кличко.

Кстати, есть важный нюанс. Автобусы от Центрального вокзала будут курсировать в промежутке с 01:00 до 05:00, а рейсы из жилых районов в направлении вокзала будут отправляться раньше — в соответствии с отдельным расписанием и местами посадки. Ориентировочный интервал движения ночных автобусов составит 60 минут. Точное время прибытия может зависеть от дорожной ситуации, поэтому в городском Департаменте транспорта рекомендуют заранее планировать маршрут.

Кроме того, в Департаменте транспортной инфраструктуры обратили внимание на порядок пользования этими автобусами.

Посадка и высадка пассажиров на остановках будет осуществляться по требованию. То есть пассажиру необходимо заранее сообщить водителю о необходимости остановки, а тем, кто ждет автобус, — подать сигнал водителю.

Городские власти также рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться со схемой движения и учитывать возможные изменения дорожной ситуации.

О каких маршрутах идет речь

Всего будут действовать четыре временных маршрута. Они будут иметь номера с пометкой "Н".

Автобусы будут отправляться с Вокзальной площади по очереди: № 131-Н — в 01:00, № 132-Н — в 01:05, № 133-Н — в 01:10 и № 134-Н — в 01:15.

№ 131-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" — станция метро "Дарница" — Железнодорожный вокзал "Центральный"

Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – ул. Вячеслава Чорновола – ул. Глебова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. Юрия Ильенко – ул. Герцена – ул. Овруцкая – Подольский спуск – ул. Кирилловская – ул. Куреневская – просп. Степана Бандеры – Северный мост – просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Рональда Рейгана – ул. Братиславская – Лесной просп. – ул. Милютенко – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Князя Романа Мстиславича – ул. Андрея Малышка – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – Русановская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейна – Бессарабская пл. – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

Маршрут № 131-Н

№ 132-Н Железнодорожный вокзал "Центральный" — станция метро "Минская" — Железнодорожный вокзал "Центральный"

Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – просп. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Ивана Выговского – просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы – просп. Европейского Союза – ул. Ярослава Ивашкевича – ул. Вышгородская – пл. Тараса Шевченко – ул. Полярная – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Левка Лукьяненко – Минская пл. – ул. Левка Лукьяненко – просп. Владимира Ивасюка – пл. Сантьяго-де-Чили – просп. Владимира Ивасюка – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричевский спуск – Владимирский спуск – Европейская пл. – ул. Крещатик – бул. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

Маршрут № 132-Н

№ 133-Н Железнодорожный вокзал "Центральный" — ул. Тулузы — Железнодорожный вокзал "Центральный"

Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Павла Скоропадского – ул. Митрополита Василия Липкивского – Соломенская пл. – просп. Воздушных Сил – Севастопольская пл. – просп. Валерия Лобановского – Демиевская пл. – Голосеевский просп. – ул. Васильковская – ул. Юлии Здановской – ул. Самийла Кишки – ул. Степана Рудницкого – ул. Докии Гуменной – ул. Героев Мариуполя – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – Кольцевая дорога – ул. Тулузы – бульв. Жюля Верна – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела — просп. Видрадный — ул. Гарматная — ул. Борщаговская — ул. Жилянская — ул. Симона Петлюры — пл. Вокзальная

Маршрут № 133-Н

№ 134-Н Железнодорожный вокзал "Центральный" — проспект Павла Тычины — Железнодорожный вокзал "Центральный"

Вокзальная пл. — ул. Симона Петлюры — ул. Жилянская — ул. Антоновича — Лыбидская пл. — бульв. Николая Михновского – мост Патона – просп. Соборности – Дарницкая пл. – Харьковское шоссе – ул. Тепловозная – Дарницкое шоссе – ул. Привокзальная – ул. Ялтинская – ул. Тростянецкая – Харьковское шоссе – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства тарасовцев – просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Анны Ахматовой – ул. Петра Григоренко – ул. Петра Радзиня – ул. Юрия Шумского – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

Маршрут № 134-Н

Все четыре маршрута являются временными. Их организовали именно на период действия новых правил дорожного движения и с учетом потребностей пассажиров, прибывающих в столицу ночью.

Напомним, ночные автобусы запускаются на фоне более широких изменений в работе киевского транспорта. С 10 сентября комендантский час в столице будет действовать с 01:00 до 05:00. Соответственно, общественный транспорт будет работать на час дольше.

При этом работа ресторанов, заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров в связи с сокращением комендантского часа не продлевается. Для них график остается без изменений.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве с 10 сентября временно запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом, а также в зданиях, где нет укрытий.