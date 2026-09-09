У Києві вночі курсуватимуть автобуси: де пролягають маршрути та який графік

Нові автобусні лінії працюватимуть у період комендантської години — з 01:00 до 05:00.

У Києві 10 вересня починають курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути. Вони з'єднають Центральний залізничний вокзал із ключовими житловими масивами Лівого та Правого берегів. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Головне завдання рейсів — забезпечити логістику для пасажирів нічних потягів, які прибувають на залізничний вокзал, а також дати змогу містянам дістатися з віддалених районів на світанкові рейси. У КМДА пояснили, що необхідність у таких маршрутах виникла, зокрема, через затримки поїздів. Частина пасажирів прибуває до Києва вже під час комендантської години, коли звичайний міський транспорт не працює у звичному режимі.

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Саме тому влада міста вирішила організувати окреме сполучення від Центрального вокзалу до житлових масивів столиці.

"Під час комендантської години через те, що багато поїздів запізнюються, місто організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей із центрального залізничного вокзалу", — заявив Віталій Кличко.

До речі, є важливий нюанс. Автобуси з Центрального вокзалу працюватимуть у проміжку 01:00–05:00, а рейси з житлових масивів у напрямку вокзалу вирушатимуть раніше — відповідно до окремого графіка та місць посадки. Орієнтовний інтервал руху нічних автобусів становитиме 60 хвилин. Точний час прибуття може залежати від дорожньої ситуації, тому в міському Департаменті транспорту рекомендують заздалегідь планувати маршрут.

Окремо в Департаменті транспортної інфраструктури звернули увагу на порядок користування цими автобусами.

Посадка та висадка пасажирів на зупинках відбуватиметься на вимогу. Тобто пасажиру потрібно заздалегідь повідомити водія про необхідність зупинки, а тим, хто чекає на автобус, — подати сигнал водієві.

Місто також рекомендує пасажирам заздалегідь ознайомитися зі схемою руху та враховувати можливі зміни дорожньої ситуації.

Про які маршрути йдеться

Загалом працюватимуть чотири тимчасові маршрути. Вони матимуть номери з позначкою "Н".

Автобуси виїжджатимуть із Вокзальної площі по черзі: № 131-Н — о 01:00, № 132-Н — о 01:05, № 133-Н — о 01:10 та № 134-Н — о 01:15.

№ 131-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Дарниця" – Залізничний вокзал "Центральний"

Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Глібова – вул. Січових Стрільців – вул. Юрія Іллєнка – вул. Герцена – вул. Овруцька – Подільський узвіз – вул. Кирилівська – вул. Куренівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – Лісовий просп. – вул. Мілютенка – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – Русанівська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська пл. – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

Маршрут №131-Н

№ 132-Н Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Мінська" – Залізничний вокзал "Центральний"

Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул.Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – просп. Академіка Палладіна – вул. Стеценка – вул. Івана Виговського – просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Ярослава Івашкевича – вул. Вишгородська – пл. Тараса Шевченка – вул. Полярна – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – Мінська пл. – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – пл. Сантьяго-де-Чилі – просп. Володимира Івасюка – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.;

Маршрут № 132-Н

№ 133-Н Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Тулузи – Залізничний вокзал "Центральний"

Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Павла Скоропадського – вул. Митрополита Василя Липківського – Солом’янська пл. – просп. Повітряних Сил – Севастопольська пл. – просп. Валерія Лобановського – Деміївська пл. – Голосіївський просп. – вул. Васильківська – вул. Юлії Здановської – вул. Самійла Кішки – вул. Степана Рудницького – вул. Докії Гуменної – вул. Героїв Маріуполя – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – Кільцева дорога – вул. Тулузи – бульв. Жуля Верна – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – Відрадний просп. – вул. Гарматна – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

Маршрут № 133-Н

№ 134-Н Залізничний вокзал "Центральний" – проспект Павла Тичини – Залізничний вокзал "Центральний"

Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Антоновича – Либідська пл. – бульв. Миколи Міхновського – міст Патона – просп. Соборності – Дарницька пл. – Харківське шосе – вул. Тепловозна – Дарницьке шосе – вул. Привокзальна – вул. Ялтинська – вул. Тростянецька – Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Анни Ахматової – вул. Петра Григоренка – вул. Петра Радзіня – вул. Юрія Шумського – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

Маршрут № 134-Н

Усі чотири маршрути є тимчасовими. Їх організували саме на період дії нових транспортних правил і з урахуванням потреб пасажирів, які прибувають до столиці вночі.

Нагадаємо, нічні автобуси запускають на тлі ширших змін у роботі київського транспорту. Із 10 вересня комендантська година в столиці триватиме з 01:00 до 05:00. Відповідно громадський транспорт працюватиме на годину довше.

При цьому робота ресторанів, закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів через скорочення комендантської години не продовжується. Для них графік залишається без змін.

Також ми писали, що у Києві з 10 вересня тимчасово забороняють масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у будівлях, де немає укриттів.