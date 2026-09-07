У Києві запровадили жорсткі заборони на проведення розважальних заходів: деталі рішення

У Києві тимчасово заборонили масові розважальні та спортивні заходи просто неба й у будівлях без укриттів.

У столиці України вирішили тимчасово утриматись від проведення розважальних і спортивних масових подій просто неба. Рішення було прийнято через погіршення безпекової ситуації в місті. Про це офіційно повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", — написав міський голова.

За словами Кличка, основною метою рішення є бажання мінімізувати ризики для життя та здоров'я містян під час потенційних повітряних атак. За словами мера, такі заходи є вимушеним кроком задля безпеки людей.

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Насамперед обмеження стосуватимуться заходів, під час яких люди можуть перебувати на відкритому просторі без можливості швидко перейти до укриття.

Окремо Кличко наголосив і на забороні проведення подій у будівлях, які не мають укриттів.

Водночас у повідомленні Кличка не зазначено конкретного терміну дії нової тимчасової заборони. Також із його заяви не випливає повна заборона всіх масових заходів у Києві: йдеться саме про розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях і в приміщеннях без укриттів.

Рішення про обмеження стало черговим заходом безпеки на тлі серії російських атак на столицю та область.

До речі, у чинному порядку організації масових заходів у Києві вже передбачені окремі вимоги безпеки. Зокрема, під час оголошення повітряної тривоги учасники повинні припинити участь у заході та пройти до найближчого укриття. Також у столиці заборонено проводити будь-які масові заходи під час комендантської години.

Окремі рекомендації міського Департаменту молоді та спорту передбачають завчасне погодження спортивних, фізкультурно-оздоровчих і національно-патріотичних заходів в умовах воєнного стану. В рекомендаціях сказано, що організатор заходу за 20 днів до дня проведення події на ім'я Київського міського голови має надіслати письмове повідомлення про такий намір.

Чому Київ посилює обмеження

Рішення ухвалили на тлі останніх атак Росії на столицю та Київську область. Зокрема, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. За словами президента Володимира Зеленського, дрон був спрямований безпосередньо в кабінет виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада, якого на момент удару там не було.

Внаслідок тієї атаки у столиці були пошкоджені будівлі, виникли пожежі, а кількість постраждалих, за уточненими даними, зросла до 15 людей.

Наступного дня, 5 вересня, російські війська знову атакували Київ та область ударними безпілотниками. На Київщині внаслідок обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, а в Бучанському районі загинули двоє людей.

Нагадаємо, під час повітряних тривог у Києві вирішено змінити порядок роботи метро та руху відкритими ділянками залежно від рівня загрози. Так, за жовтого рівня зелена гілка працюватиме без обмежень і перевозитиме пасажирів через Південний міст, а за червоного рух обмежать ділянками "Сирець" — "Видубичі" та "Славутич" — "Червоний хутір".

Також стало відомо, що у Києві змінять умови комендантської години. Тепер вона триватиме з 1 по 5 годину.