У Києві скоротять комендантську годину: Рада оборони ухвалила рішення

У Києві змінять умови комендантської години, повідомив міський голова Віталій Кличко. Комендантська година скоротиться та триватиме з 1 по 5 годину.

Зміни щодо комендантської години почнуть діяти з 0:00 10 вересня, ідеться у повідомленні Кличка. Рішення прийняли на засідання Ради оборони столиці. Одночасно стануться зміни у графіку роботи громадського транспорту та міських закладів різного призначення.

Кличко пояснив, що Ради оборони прийняла рішення у відповідь на урядову постанову. Киян очікуються наступні новації:

тривалість комендантської години з 1:00 до 5:00;

громадський транспорт ходитиме на годину довше;

режим роботи закладів у Києві не змінюється. Ідеться про розважальні заклади та заклади громадського харчування;

працюватиме чотири автобусні маршрути, які возитимуть людей з центрального залізничного вокалу;

великогабаритному транспорту дозволили рухатись під час комендантської години (відповідне рішення прийняли ще 3 вересня).

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Комендантська година — допис Кличка про зміни з 10 вересня Фото: Скриншот

У наступних дописах Київського міського голови — інформація про нові умови роботи метро та мостів.

Які зміниться робота метро під час тривог:

"жовтий" рівень небезпеки — з обмеженнями працюватиме "зелена" гілка метро. Потягу курсуватимуть по Сирецько-Печерській лінія, пасажири перевозитимуться Південним мостом;

"червоний" рівень — потяги "зелено" гілки курсуватимуть між станціями "Сирець"-"Видубичі" та "Славутич"-"Червоний хутір", а потяги "червоної" гілки — від "Академмістечка" до "Арсенальної".

"Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень", — написав мер.

Зміни при переміщенні київськими мостами під час тривог:

Південний міст, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — без обмежень, але буде пауза за 30 хв після повітряної тривоги та після відбою;

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний міст — без змін.

Крім того, Кличко написав, що підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду, міські ЦНАПи надаватимуть послуги під час "жовтого" рівня небезпеки, школи та лікарні — за попередніми правилами.

Комендантська година — допис Кличка про зміни для метро з 10 вересня Фото: Скриншот

Комендантська година — допис Кличка про зміни для мостів та закладів з 10 вересня Фото: Скриншот

Комендантська година — деталі рішення уряду та Києва

Інформація про можливу зміну тривалості комендантської години з'явилась наприкінці серпня 2026 року. Прем'єр-міністр Сергій Корецький з президентом України Володимиром Зеленським обговорили питання, як адаптувати життя українців в умовах повітряних ударів ЗС РФ, які тривають кілька годин поспіль, та з врахуванням нових реалій війни. Серед іншого, ішлося про пристосування роботи транспорту та різних закладів під час різних видів загроз. Крім того, говорили про зміни щодо комендантської години у різних регіонах країни. Тоді ж з'явилось звернення Ради оборони Києва до Кабміну: пропонували дозволити потягам метро рухатись мостами під час повітряних тривог та ослабити умови комендантської години.

3 вересня Кабінет міністрів затвердив поділ повітряних тривог на два рівні за рівнем небезпеки: "жовтий" — атака дронів, "червоний" — атака ракет. Згідно з рішенням уряду, при "жовтій" тривозі заклади можуть працювати, при "червоній" — заклади закриваються, а люди переходять в укриття.

Нагадуємо, взимку 2026 року у Дніпрі стався скандал у розважальному закладі, який працював під час комендантської години.