Російськомовні пісні в комендантську годину: у Дніпрі нічний клуб потрапив у скандал

У Дніпрі розгорівся скандал навколо одного з нічних клубів, що працював у комендантську годину в ніч на 9 березня, а всередині лунала російська музика.

Кадри з нічного клубу, де панують веселощі під музику країни-агресора, опублікував Telegram-канал "Днепр оперативный".

Пізніше адміністратори каналу повідомили, що на кадрах — нічний клуб "Імперія".

На кадрах один із відпочивальників знімає тусовку і ображає українців, які не схвалюють подібне.

"П'ятий рік повномасштабної війни, фронт наближається до Дніпра, а у нас тут гей-вей на всю ніч. Маячня!" — ідеться в публікації. За інформацією в мережі, клуб працював майже до 04:00 ранку.

Опубліковані відео обурили багатьох користувачів.

"Я так розумію, "бандерівці" — це прості люди міста, які не можуть собі дозволити ходити в такі клуби? Або переселенці, які втратили в цій війні все! Чи наші хлопці, які захищають нас (зокрема й цих нахабних бороданів, які відїїлися)! С*ка, скільки ла*на вилізло під час війни, як же гидко і мерзенно", — написала одна з коментаторок.

Щоправда, були й ті, хто заступився за молодь.

"Друзі, а в чому проблема???? Так ми воюємо заради цього. На відео я бачу діток. Студенти. У середньому 20 років. Усе правильно пишуть, 5 рік війни. А де їм знайомитися? Де будувати контакт? Перший поцілунок! Танець", — пише чоловік, який додав, що воював.

У поліції міста ситуацію поки ніяк не коментували, як і в інших правоохоронних органах.

Видання "Телеграф" намагалося зв'язатися з адміністрацією клубу для коментарів, але слухавки ніхто не підняв.

Згідно з інформацією в мережі, нічний клуб "Імперія" в Дніпрі надає послуги з організації вечірок і розважальних заходів із гучною музикою і танцями.

"Заклад працює в будні та вихідні дні, пропонуючи регулярні заплановані заходи та вечірки. "Імперія" залучає запрошених артистів різних жанрів, включно з ді-джеями, танцювальними колективами, виконавцями та музикантами, забезпечуючи різноманітність музичних програм. Послуги клубу включають в себе можливість танцювати, споживати коктейлі, а також відзначати знаменні події з використанням спеціальної банкетної пропозиції, що включає меню кухні та бару", — йдеться в описі.

Поки в нічному клубі молодь танцювала під російську музику, ЗС РФ укотре обстріляв Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом була Покровська громада, де внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру та підприємство, а в Самарівському районі БпЛА атакували Губининську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

