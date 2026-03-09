Русскоязычные песни в комендантский час: в Днепре ночной клуб попал в скандал

В Днепре разгорелся скандал вокруг одного из ночных клубов, который работал в комендантский час в ночь на 9 марта, а внутри звучала российская музыка.

Кадры из ночного клуба, где царит веселье под музыку страны-агрессора, опубликовал Telegram-канал "Днепр оперативный".

Позже администраторы канала сообщили, что на кадрах — ночной клуб "Империя".

На кадрах один из отдыхающих снимает тусовку и оскорбляет украинцев, которые не одобряют подобное.

"Пятый год полномасштабной войны, фронт приближается к Днепру, а у нас здесь гей-вэй на всю ночь. Бред!" – говорится в публикации. По информации в сети, клуб работал почти до 04:00 утра.

Опубликованные видео возмутили многих пользователей.

"Я так понимаю,"бандеровцы"- это простые люди города, которые не могут себе позволить ходить в такие клубы? Или переселенцы, которые потеряли в этой войне все! Или наши хлопцы, которые защищают нас (в том числе и этих наглых, отїевшихся бородачей)! С*ка, сколько д*рьма вылезло во время войны, как же противно и мерзко", — написала одна из комментаторов.

Правда, были и те, кто заступился за молодежь.

"Ребята, а в чем проблема??? Так мы воюем ради этого. На видео я вижу деток. Студенты. В среднем 20 лет. Все верно пишут, 5 год войны. А где им знакомиться? Где строить контакт? Первый поцелуй! Танец", — пишет мужчина, который добавил, что воевал.

В полиции города ситуацию пока никак не комментировали, как и в других правоохранительных органах.

Издание "Телеграф" пыталось связаться с администрацией клуба для комментариев, но трубку никто не поднял.

Согласно информации в сети, ночной клуб "Империя" в Днепре предоставляет услуги по организации вечеринок и развлекательных мероприятий с громкой музыкой и танцами.

"Заведение работает в будние и выходные дни, предлагая регулярные запланированные мероприятия и вечеринки. "Империя" привлекает приглашенных артистов разных жанров, включая ди-джеев, танцевальные коллективы, исполнителей и музыкантов, обеспечивая разнообразие музыкальных программ. Услуги клуба включают в себя возможность танцевать, потреблять коктейли, а также отмечать знаменательные события с использованием специального банкетного предложения, включающего меню кухни и бара", — говорится в описании.

Пока в ночном клубе молодежь танцевала под российскую музыку, ВС РФ в очередной раз обстрелял Днепропетровскую область, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

На Никопольщине под ударом была Покровская община, где в результате ударов повреждены инфраструктура и предприятие, а в Самаровском районе БпЛА атаковали Губининскую общину. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, возле дома мэра Днепра Бориса Филатова упал беспилотник.

Также сообщалось, что народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Каптелов заявил, что 27 февраля в Днепре его остановили неизвестные люди в балаклавах, которые прибыли на автобусе и угрожали оружием.