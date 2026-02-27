Угрожали пистолетом: в Днепре люди в масках остановили нардепа Каптелова

Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Каптелов заявил, что 27 февраля в Днепре его остановили неизвестные люди в балаклавах, которые прибыли на автобусе и угрожали оружием. По словам политика, один из мужчин держал руку на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой.

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Каптелов, избранный от Днепропетровской области, заявил об опасном инциденте. Он произошел 27 февраля около 19:30 в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого. Депутата остановили, после чего рядом подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах сообщил Роман Каптелов в Telegram.

"На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов", — отметил Каптелов.

Один из нападавших держал руку за спиной на рукоятке пистолета. По словам нардепа, он угрожал его применением.

Парламентарий также заявил, что публично обращается с требованием немедленно разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что, по его словам, подобные случаи происходят ежедневно — люди в балаклавах, без представления и документов, с оружием, осуществляют запугивание и унижение граждан.

"Я не знаю их фамилий и имен. Есть только автомобиль с номерным знаком", — добавил Каптелов.

Напомним, что детективы НАБУ проводили обыск в квартире народного депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова в рамках расследования, связанного с декларированием имущества его семьи в РФ. По данным медиа, следователи через суд добились разрешения на изъятие iPhone 12 mini, который мог содержать информацию, важную для производства.

Ранее мы также информировали, что в декларации за 2024 год Каптелов указал место работы своей жены — гражданки России Евгении Каптеловой. Однако он не указал долю семьи в недвижимости в Москве. Журналисты установили, что с конца 2023 года она работает в государственном бюджетном учреждении культуры РФ.