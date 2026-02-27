Погрожували пістолетом: у Дніпрі люди в масках зупинили нардепа Каптєлова

Народний депутат від партії “Слуга народу” Роман Каптєлов заявив, що 27 лютого у Дніпрі його зупинили невідомі люди в балаклавах, які прибули на автобусі та погрожували зброєю. За словами політика, один із чоловіків тримав руку на рукоятці пістолета та погрожував його застосуванням, а також фізичною розправою.

Народний депутат від “Слуги народу” Роман Каптєлов, обраний від Дніпропетровської області, заявив про небезпечний інцидент. Він стався 27 лютого близько 19:30 у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького. Депутата зупинили, після чого поряд під’їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах повідомив Роман Каптєлов у Telegram.

"На мою вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів", — зазначив Каптєлов.

Один із нападників тримав руку за спиною на рукоятці пістолета. За словами нардепа, він погрожував його застосуванням.

Парламентар також заявив, що публічно звертається з вимогою негайно розібратися в ситуації. Він наголосив, що, за його словами, подібні випадки відбуваються щоденно — люди в балаклавах, без представлення та документів, зі зброєю, здійснюють залякування та приниження громадян.

"Я не знаю їхніх прізвищ та імен. Є лише автомобіль із номерним знаком", — додав Каптєлов.

Нагадаємо, що детективи НАБУ проводили обшук у помешканні народного депутата від “Слуги народу” Романа Каптєлова в межах розслідування, пов’язаного з декларуванням майна його родини у РФ. За даними медіа, слідчі через суд домоглися дозволу на вилучення iPhone 12 mini, який міг містити інформацію, важливу для провадження.

Раніше ми також інформували, що у декларації за 2024 рік Каптєлов вказав місце роботи своєї дружини — громадянки Росії Євгенії Каптєлової. Однак він не зазначив частку родини у нерухомості в Москві. Журналісти встановили, що з кінця 2023 року вона працює у державній бюджетній установі культури РФ.