Ховав квартиру у Москві: НАБУ провела обшук у нардепа "Слуг народу", — ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у квартирі народного депутата від політичної сили "Слуга народу" Романа Каптєлова, який мав проблеми з декларуванням майна дружини, яка живе у Москві. При цьому довелось звертатись до суду, щоб вилучити iPhone з інформацією, важливою для слідства.

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Обшук у Каптєлова відбувся 17 червня 2025 року і стосується майна його родини у Російської Федерації, написало медіа "Радіо Свобода". Провадження відкрили у січні 2025 року на основі розслідування проєкту "Схеми", яке виявило свіжі контакти нардепа з дружиною-москвичкою. Вищий антикорупційний суд погодився з аргументами слідчих НАБУ і дозволив вилучити iPhone 12 mini у парламентаря.

У статті вказано, що про обшук стало відомо з Єдиного державного реєстру судових справ. Журналіст Олег Новіков виявив ухвалу суду №1-кс/991/6691/25, у якій наводились обставини, виявлені "Схемами". У документі немає прізвищ, але "Радіо Свобода" написало, що ідеться саме про Каптєлова.

З'ясувалось, що народний депутат не хотів віддавати слідчим смартфон. З його слів, на iPhone 12 є матеріали, пов'язані з депутатською діяльністю. Своєю чергою, НАБУ переконувало суд, що на телефоні зберігається інформація, пов'язана з розслідуванням. Крім того, про можливе вилучення техніки написали в ухвалі про обшук. В рішення ВАКС вказано, що техніку все ж вилучили, і тепер антикорупційники планують залучити експертів, щоб отримати доступ до вмісту.

Справа нардепа Каптєлова - ухвала ВАКС щодо телефону Фото: Скриншот

У мережі не вдалось відшукати реакцію Каптєлова чи фракції "Слуг народу" на публікацію про обшук у нардепа. Подію також не коментувало НАБУ та САП.

Справа нардепа Каптєлова — деталі

Зазначимо, у грудні 2024 року Фокус писав про розслідування "Схем" у справі нардепа Каптєлова. Журналісти звернули увагу на те, що парламентар не задекларував майно, яким володіє його дружина у Москві, і те, що вона отримує доходи у Російській Федерації. Майно — це квартира на 101 кв. м на Ленінському проспекті у Москві. Нерухомість належить родині з 2015 року і має орієнтовну вартість 6 млн грн. Крім того, розслідувачі встановили, що незадовго до повномасштабного вторгнення дружина виїхала до РФ і отримувала там прибутки, працюючи коучем. При цьому Каптєлов вже під час війни зустрічався з нею на території Туреччини, розповіли журналісти. Нардеп пояснив "Схемам", що дійсно контактував з дружиною, але запевнив, що це не впливає на його роботу у Верховній Раді.

Тим часом 4 липня НАБУ провело обшук в ексміністра оборони Олексія Резнікова. Про обшук дізналось медіа "Дзеркало тижня". Згідно з даними журналістів, слідчі займаються справою про розкрадання на продуктах харчування для ЗСУ.

Нагадуємо, влітку 2025 року розслідувачі написали про справу міністра єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживаннях з землею під Києвом. 2 липня ВАКС прийняв рішення, чи відстороняти посадовця від роботи.