НАБУ провело обшук у ексміністра Резнікова: які "невраховані" речі відшукали, — ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро завітали у будинок колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Причиною обшуку може бути справа про зловживання на харчуванні для Збройних сил України. Експосадовець поки не коментував, чому до нього прийшли антикорупційники. При цьому справа стосується розкрадання державних коштів на суму півтора мільярда гривень.

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Інформацію про обшук опублікувало медіа "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела. Зі слів анонімних співрозмовників, подія відбулась у четвер 3 липня. Ексміністр, ймовірно, не очікував на візит правоохоронців, ідеться у статті. При цьому НАБУ та САП публічно не пояснили, чи пов'язані обшуки з крадіжками на закупівлі харчів.

У будинку посадовця вилучили речі, які зацікавили правоохоронні органи. Згідно з даними джерел, це "неврахований телефон" та важливі документи. Медіа не публікували фото з місця обшуку, тому не відомо, що відбулось у помешканні ексміністра.

Водночас на "ДТ" нагадали, що 2 квітня слідчі НАБУ повідомили про деталі схеми махінацій на державних закупівлях для українського війська. Обсяги зловживань — 733 млн грн та замах на 788 млн грн. Антикорупційники опублікували аудіозаписи розмов фігурантів та оголосили про підозру п'ятьом громадянам: Резнікова серед них не було. Керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов запевнив, що ексміністр Резніков не отримав підозру і не є навіть свідком. Втім, журналісти з'ясували від власних джерел, що слідство вивчає роль Резнікова та його заступника В'ячеслава Шаповалова.

На сторінках соцмереж Резнікова, НАБУ, САП, а також журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, який викрив махінації, поки не відшукалось коментарів щодо обшуку у ексміністра оборони.

Справа НАБУ — розслідування про "яйця за 17 гривень"

Зазначимо, справа НАБУ стосується закупівель Міноборони, які відбувались у 2022-23 роках. Як встановили розслідувачі "ДТ", підприємці постачали українським військовим продукти харчування за завищеними цінами та низької якості. Ішлося про тендери на загальну суму в 13 млрд грн. До оборудки, як підозрюють, може бути причетною компанія "Актив компані" (та інші), підприємиця Тетяна Глиняна, заступники глави Міноборони (Богдан Хмельницький та В'ячеслав Шаповалов). Журналісти звернули увагу на завищення цін на яйця, які міністерство купувало за 17 грн/шт., тоді як у торгівельній мережі вони коштували у кілька разів менше.

Згодом розслідувачі "НВ Бізнес" з'ясували, що родина Глиняної придбала у Хорватії кілька готелів на загальну суму 10 млн дол. У хорватських реєстрах відшукали чотири компанії, одна з яких була зареєстрована ще у 2016 році.

Нагадуємо, влітку 2025 року медіа розповіли про справу про незаконне виділення землі під Києвом, до якої може бути причетним міністр єдності Олексій Чернишов. У липні міністру призначили заставу у 120 млн грн і виник скандал через людей, які внесли цю суму.