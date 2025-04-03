Крадіжка мільйонів на продуктах для ЗСУ: у НАБУ розповіли, чи підозрюють ексміністра Резнікова

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков не має статусу підозрюваного або свідка у справі про розкрадання бюджетних грошей на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.

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Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

"Я б не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, тому що досудове розслідування ще не закінчено. Ми не хотіли б коментувати цю частину", — додав Абакумов.

До Резнікова ще не застосовували запобіжних заходів. На уточнювальне запитання, чи може НАБУ внести ексміністра до списків свідків або викликати на допити, Абакумов заявив, що за наявності доказів іншим людям можуть повідомити про підозру.

"Якщо особа коментувала або брала участь у скоєнні злочину, її діям дадуть оцінку. Для нас немає різниці, чи то міністр, чи заступник міністра, чи інша посадова особа", — розповів Абакумов.

Наразі бюро зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом підозрюваним у схемах. Досудове розслідування і збір доказів триватимуть і за підсумками ухвалять рішення або про повідомлення додаткової низки осіб про підозру, або про завершення процесу і скерування провадження до суду, підсумував працівник НАБУ.

За словами детектива, НАБУ 3 квітня клопотатиме про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у розкраданні. Детективи попросять для більшості з них тримання під вартою з альтернативою внесення застави, але підсумкове рішення ухвалять судді.

Чотири підозрюваних зараз перебувають в Україні, а ще один, бенефіціарна власниця компаній-постачальників продуктів для ЗСУ, перебуває за кордоном.

Щодо останньої застосують спецпроцедуру: спочатку оголосять у міжнародний розшук, а якщо це не дасть результатів, то запустять спеціальне досудове розслідування, пояснив Абакумов.

"Яйця за 17 гривень": НАБУ розслідує скандал із закупівлями Міноборони

Згідно з даними НАБУ, фігуранти справи про масштабні розкрадання обікрали державу на 733 млн гривень. Якби вони продовжили діяльність, збитки бюджету становили б 1,5 млрд гривень.

Компанії-постачальники пропонували Міноборони закупити продукти для ЗСУ за каталогом із 409 позицій. Суть схеми була в тому, що на затребувані продукти харчування ціни піднімали в кілька разів.

Один з епізодів справи включав обговорення поставок м'яса: замість якісного продукту ділки хотіли відправити бійцям ЗСУ неякісний. Незаконно зароблені гроші виводилися з України, власниця витрачала їх на купівлю нерухомості в Хорватії, зауважували правоохоронці.

Фокус писав, як Міноборони України закуповувало 80-річні протитанкові міни M6A2 для військових майже за 600 євро за штуку.

Військовим ЗСУ доставляли заморожене м'ясо з голкою. У підсумку вирішили відкликати всю партію продукту і наклали штрафні санкції в розмірі 20%.