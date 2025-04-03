Кража миллионов на продуктах для ВСУ: в НАБУ рассказали, подозревают ли экс-министра Резникова

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников не имеет статус подозреваемого или свидетеля по делу о хищении бюджетных денег на закупке продуктов питания для ВСУ.

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Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

"Я бы не разглашал эту информацию из-за тайны досудебного расследования, потому что досудебное расследование еще не закончено. Мы не хотели бы комментировать эту часть", — добавил Абакумов.

К Резникову еще не применяли меры предосторожности. На уточняющий вопрос, может ли НАБУ включить экс-министра в списки свидетелей или вызвать на допросы, Абакумов заявил, что при наличии доказательств другим людям могут сообщить о подозрении.

"Если лицо комментировало или принимало участие в совершении преступления, его действиям дадут оценку. Для нас нет разницы, будь то министр, заместитель министра или другое должностное лицо", — рассказал Абакумов.

В настоящее время бюро собрало достаточно доказательств для уведомления о подозрении пяти подозреваемым в схемах. Досудебное расследование и сбор доказательств продолжится и по итогам примут решение либо об уведомлении дополнительного ряда лиц о подозрении, либо о завершении процесса и направления производства в суд, заключил работник НАБУ.

По словам детектива, НАБУ 3 апреля будет ходатайствовать об избрании мер для подозреваемых в хищении. Детективы попросят для большинства из них содержание под стражей с альтернативой внесения залога, но итоговое решение примут судьи.

Четыре подозреваемых сейчас находятся в Украине, а еще один, бенефициарная владелица компаний-поставщиков продуктов для ВСУ, пребывает за границей.

В отношении последней применят спецпроцедуру: сначала объявят в международный розыск, а если это не даст результаты, то запустят специальное досудебное расследование, пояснил Абакумов.

"Яйца за 17 гривен": НАБУ расследует скандал с закупками Минобороны

Согласно данным НАБУ, фигуранты дела о масштабных хищениях обокрали государство на 733 млн гривен. Если бы они продолжили деятельность, ущерб бюджету составил бы 1,5 млрд гривен.

Компании-поставщики предлагали Минобороны закупить продукты для ВСУ по каталогу из 409 позиций. Суть схемы была в том, что на востребованные продукты питания цены поднимали в несколько раз.

Один из эпизодов дела включал обсуждение поставок мяса: вместо качественного продукта дельцы хотели отправить бойцам ВСУ некачественный. Незаконно заработанные деньги выводились из Украины, владелица тратила их на покупку недвижимости в Хорватии, замечали правоохранители.

Фокус писал, как Минобороны Украины закупало 80-летние противотанковые мины M6A2 для военных почти за 600 евро за штуку.

Военным ВСУ доставляли замороженное мясо с иглой. В итоге решили отозвать всю партию продукта и наложили штрафные санкции в размере 20%.