НАБУ провело обыск у экс-министра Резникова: какие "неучтенные" вещи отыскали, — СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро посетили дом бывшего министра обороны Алексея Резникова. Причиной обыска может быть дело о злоупотреблениях на питании для Вооруженных сил Украины. Экс-чиновник пока не комментировал, почему к нему пришли антикоррупционеры. При этом дело касается хищения государственных средств на сумму полтора миллиарда гривен.

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Информацию об обыске опубликовало медиа "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники. По словам анонимных собеседников, событие произошло в четверг 3 июля. Экс-министр, вероятно, не ожидал визита правоохранителей, говорится в статье. При этом НАБУ и САП публично не объяснили, связаны ли обыски с кражами на закупках продуктов.

В доме чиновника изъяли вещи, которые заинтересовали правоохранительные органы. Согласно данным источников, это "неучтенный телефон" и важные документы. Медиа не публиковали фото с места обыска, поэтому не известно, что произошло в доме экс-министра.

В то же время на "ЗН" напомнили, что 2 апреля следователи НАБУ сообщили о деталях схемы махинаций на государственных закупках для украинской армии. Объемы злоупотреблений — 733 млн грн и покушение на 788 млн грн. Антикоррупционеры опубликовали аудиозаписи разговоров фигурантов и объявили о подозрении пяти гражданам: Резникова среди них не было. Руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заверил, что экс-министр Резников не получил подозрение и не является даже свидетелем. Впрочем, журналисты выяснили от собственных источников, что следствие изучает роль Резникова и его заместителя Вячеслава Шаповалова.

На страницах соцсетей Резникова, НАБУ, САП, а также журналиста-расследователя Юрия Николова, который разоблачил махинации, пока не отыскалось комментариев относительно обыска у экс-министра обороны.

Дело НАБУ — расследование о "яйцах за 17 гривен"

Отметим, дело НАБУ касается закупок Минобороны, которые происходили в 2022-23 годах. Как установили расследователи "ЗН", предприниматели поставляли украинским военным продукты питания по завышенным ценам и низкого качества. Речь шла о тендерах на общую сумму в 13 млрд грн. К сделке, как подозревают, может быть причастна компания "Актив компани" (и другие), предпринимательница Татьяна Глиняная, заместители главы Минобороны (Богдан Хмельницкий и Вячеслав Шаповалов). Журналисты обратили внимание на завышение цен на яйца, которые министерство покупало по 17 грн/шт., тогда как в торговой сети они стоили в несколько раз меньше.

Позже расследователи "НВ Бизнес" выяснили, что семья Глиняной приобрела в Хорватии несколько отелей на общую сумму 10 млн долл. В хорватских реестрах отыскали четыре компании, одна из которых была зарегистрирована еще в 2016 году.

Напоминаем, летом 2025 года медиа рассказали о деле о незаконном выделении земли под Киевом, к которому может быть причастен министр единства Алексей Чернышов. В июле министру назначили залог в 120 млн грн и возник скандал из-за людей, которые внесли эту сумму.