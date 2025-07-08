Прятал квартиру в Москве: НАБУ провела обыск у нардепа "Слуг народа", — СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в квартире народного депутата от политической силы "Слуга народа" Романа Каптелова, который имел проблемы с декларированием имущества жены, живущей в Москве. При этом пришлось обращаться в суд, чтобы изъять iPhone с информацией, важной для следствия.

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Обыск у Каптелова состоялся 17 июня 2025 года и касается имущества его семьи в Российской Федерации, написало медиа "Радіо Свобода". Производство открыли в январе 2025 года на основе расследования проекта "Схемы", которое выявило свежие контакты нардепа с женой-москвичкой. Высший антикоррупционный суд согласился с аргументами следователей НАБУ и разрешил изъять iPhone 12 mini у парламентария.

В статье указано, что об обыске стало известно из Единого государственного реестра судебных дел. Журналист Олег Новиков обнаружил постановление суда №1-кс/991/6691/25, в котором приводились обстоятельства, обнаруженные "Схемами". В документе нет фамилий, но "Радио Свобода" написало, что речь идет именно о Каптелове.

Выяснилось, что народный депутат не хотел отдавать следователям смартфон. По его словам, на iPhone 12 есть материалы, связанные с депутатской деятельностью. В свою очередь, НАБУ убеждало суд, что на телефоне хранится информация, связанная с расследованием. Кроме того, о возможном изъятии техники написали в постановлении об обыске. В решении ВАКС указано, что технику все же изъяли, и теперь антикоррупционеры планируют привлечь экспертов, чтобы получить доступ к содержимому.

Дело нардепа Каптелова — определение ВАКС по телефону Фото: Скриншот

В сети не удалось отыскать реакцию Каптелова или фракции "Слуг народа" на публикацию об обыске у нардепа. Событие также не комментировало НАБУ и САП.

Дело нардепа Каптелова — детали

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал о расследовании "Схем" по делу нардепа Каптелова. Журналисты обратили внимание на то, что парламентарий не задекларировал имущество, которым владеет его жена в Москве, и то, что она получает доходы в Российской Федерации. Имущество — это квартира на 101 кв. м на Ленинском проспекте в Москве. Недвижимость принадлежит семье с 2015 года и имеет ориентировочную стоимость 6 млн грн. Кроме того, расследователи установили, что незадолго до полномасштабного вторжения жена выехала в РФ и получала там доходы, работая коучем. При этом Каптелов уже во время войны встречался с ней на территории Турции, рассказали журналисты. Нардеп объяснил "Схемам", что действительно контактировал с женой, но заверил, что это не влияет на его работу в Верховной Раде.

Между тем 4 июля НАБУ провело обыск у экс-министра обороны Алексея Резникова. Об обыске узнало медиа "Зеркало недели". Согласно данным журналистов, следователи занимаются делом о хищениях на продуктах питания для ВСУ.

Напоминаем, летом 2025 года расследователи написали о деле министра единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблениях с землей под Киевом. 2 июля ВАКС принял решение, отстранять ли чиновника от работы.