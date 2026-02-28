"Очередь дошла до меня": в Днепре дрон упал возле дома мэра Филатова (фото)

Во время российской атаки на Днепр ночью 28 февраля беспилотник упал в 10 метрах от дома городского головы Бориса Филатова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Беспилотник упал возле дома Филатова

"Очередь, похоже, дошла и до меня. Сбитый "шахед" упал в десяти метрах от моего частного дома. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка", — написал мэр Днепра.

Политик подчеркнул, что точно не считает это покушением на него.

"Ни геройствую, ни хвастаюсь, ни шлю проклятия. Во время полномасштабной войны в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на моем месте. И многие такой опыт уже имели. Сейчас — просто моя очередь", — добавил Филатов.

В частности, городской голова Днепра поблагодарил СОУ: "Потому что если бы не они, то понятно, что бы было. Можно сколько угодно жаловаться, сидя в тылу, мол, нам на головы падают шахеды и ракеты. Но это невозможно сравнить с тем, что приходится переживать ребятам и девушкам, которые защищают наши землю и небо. Низкий вам поклон".

Последствия атаки на Днепр 28 февраля Фото: Суспільне

Обстрел Днепра 28 февраля

В ночь на 28 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками, пишет Суспільне. Ранен мужчина, повреждена железнодорожная инфраструктура и многоэтажные дома, возник пожар.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что РФ атаковала одну из железнодорожных станций. В результате удара по электровозу травмирован машинист, он находится в стабильном состоянии. На месте удара возник пожар.

