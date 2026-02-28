"Черга дійшла до мене": у Дніпрі дрон упав біля дому мера Філатова (фото)
Під час російської атаки на Дніпро вночі 28 лютого безпілотник упав за 10 метрів від будинку міського голови Бориса Філатова.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Безпілотник впав біля дому Філатова
"Черга, схоже, дійшла й до мене. Збитий "шахед" упав за десять метрів від мого приватного будинку. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", — написав мер Дніпра.
Політик наголосив, що точно не вважає це замахом на нього.
"Ані геройствую, ані вихваляюсь, ані шлю прокльони. Під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на моєму місці. І багато хто такий досвід уже мав. Зараз — просто моя черга", — додав Філатов.
Зокрема, міський голова Дніпра подякував СОУ: "Бо коли б не вони, то зрозуміло, що б було. Можна скільки завгодно жалітися, сидячи в тилу, мовляв, нам на голови падають шахеди та ракети. Але це неможливо порівняти з тим, що доводиться переживати хлопцям та дівчатам, котрі захищають наші землю та небо. Низький вам уклін".
Обстріл Дніпра 28 лютого
У ніч проти 28 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками, пише Суспільне. Поранено чоловіка, пошкоджено залізничну інфраструктуру і багатоповерхові будинки, виникла пожежа.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що РФ атакувала одну із залізничних станцій. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста, він перебуває у стабільному стані. На місці удару виникла пожежа.
Нагадаємо, проведення виборів в Україні наразі "не на часі", адже цьому не сприяє безпекова ситуація в державі, а крім того, відбувається певна "дебілізація" українців через соціальні мережі, вважає Філатов.
Також Фокус писав, що 20 січня мер Дніпра повідомив про ранкові обшуки у міськраді.