В Киеве сократят комендантский час: Совет обороны принял решение

В Киеве изменят условия комендантского часа, сообщил мэр Виталий Кличко. Комендантский час будет сокращен и будет длиться с 1 до 5 часов.

Изменения, касающиеся комендантского часа, вступят в силу с 0:00 10 сентября, говорится в сообщении Кличко. Решение было принято на заседании Совета обороны столицы. Одновременно произойдут изменения в графике работы общественного транспорта и городских учреждений различного назначения.

Кличко пояснил, что Совет обороны принял решение в ответ на постановление правительства. Киевлян ждут следующие нововведения:

комендантский час с 1:00 до 5:00;

общественный транспорт будет курсировать на час дольше;

режим работы заведений в Киеве не меняется. Речь идет о развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

будут работать четыре автобусных маршрута, которые будут перевозить людей от центрального железнодорожного вокзала;

крупногабаритным транспортным средствам разрешено двигаться во время комендантского часа (соответствующее решение было принято еще 3 сентября).

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Комендантский час — сообщение Кличко об изменениях с 10 сентября Фото: Скриншот

В следующих сообщениях мэра Киева — информация о новых условиях работы метро и мостов.

Как изменится работа метро во время тревог:

"желтый" уровень опасности — "зеленая" ветка метро будет работать с ограничениями. Поезда будут курсировать по Сирецко-Печерской линии, пассажиры будут перевозиться через Южный мост;

"красный" уровень — поезда "зеленой" линии будут курсировать между станциями "Сирец"—"Выдубичи" и "Славутич"—"Красный хутор", а поезда "красной" линии — от "Академгородка" до "Арсенальной".

"Наземный общественный транспорт и впредь будет курсировать без ограничений", — написал мэр.

Изменения при движении по киевским мостам во время тревог:

Южный мост, Подольско-Воскресенский мостовой переход — без ограничений, но будет пауза продолжительностью 30 минут после воздушной тревоги и после отбоя;

Дарницкий мост, мост Патона, мост "Метро", Северный мост — без изменений.

Кроме того, Кличко написал, что предприниматели могут работать в соответствии с решением правительства, городские ЦНАПы будут оказывать услуги при "желтом" уровне опасности, а школы и больницы — в соответствии с прежними правилами.

Комендантский час — сообщение Кличко об изменениях в работе метро с 10 сентября Фото: Скриншот

Комендантский час — сообщение Кличко об изменениях, касающихся мостов и заведений, с 10 сентября Фото: Скриншот

Комендантский час — подробности решения правительства и Киева

Информация о возможном изменении продолжительности комендантского часа появилась в конце августа 2026 года. Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили вопрос о том, как адаптировать жизнь украинцев в условиях воздушных ударов ВС РФ, которые длятся несколько часов подряд, а также с учетом новых реалий войны. Среди прочего речь шла об адаптации работы транспорта и различных учреждений в условиях различных видов угроз. Кроме того, обсуждались изменения, касающиеся комендантского часа в различных регионах страны. Тогда же появилось обращение Совета обороны Киева к Кабмину: предлагалось разрешить поездам метро двигаться по мостам во время воздушных тревог и ослабить условия комендантского часа.

3 сентября Кабинет министров утвердил деление воздушных тревог на два уровня в зависимости от степени опасности: "желтый" — атака дронов, "красный" — ракетный обстрел. Согласно решению правительства, при "желтой" тревоге заведения могут работать, при "красной" — заведения закрываются, а люди укрываются.

Напоминаем, что зимой 2026 года в Днепре разразился скандал в развлекательном заведении, которое работало во время комендантского часа.