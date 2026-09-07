В Киеве ввели строгие ограничения на проведение развлекательных мероприятий: подробности решения

В Киеве временно запретили массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом и в зданиях без укрытий.

В столице Украины решили временно воздержаться от проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий под открытым небом. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в городе. Об этом официально сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых площадках и в зданиях, где нет укрытий", — написал мэр.

По словам Кличко, основной целью этого решения является стремление свести к минимуму риски для жизни и здоровья горожан в случае возможных воздушных атак. По словам мэра, такой запрет является вынужденной мерой для обеспечения безопасности людей.

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Прежде всего, ограничения коснутся мероприятий, во время которых люди могут находиться на открытом пространстве без возможности быстро укрыться.

Кличко также особо подчеркнул запрет на проведение мероприятий в зданиях, не оборудованных укрытиями.

В то же время в сообщении Кличко не указан конкретный срок действия нового временного запрета. Также из его заявления не следует, что в Киеве вводится полный запрет на все массовые мероприятия: речь идет именно о развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятиях на открытых территориях и в помещениях без укрытий.

Решение об ограничениях стало очередной мерой безопасности на фоне серии российских атак на столицу и область.

Кстати, действующий порядок организации массовых мероприятий в Киеве уже предусматривает отдельные требования безопасности. В частности, при объявлении воздушной тревоги участники должны прекратить участие в мероприятии и направиться в ближайшее укрытие. Также в столице запрещено проводить любые массовые мероприятия во время комендантского часа.

Отдельные рекомендации городского Департамента по делам молодежи и спорта предусматривают заблаговременное согласование спортивных, физкультурно-оздоровительных и национально-патриотических мероприятий в условиях военного положения. В рекомендациях указано, что организатор мероприятия за 20 дней до дня его проведения должен направить на имя мэра Киева письменное уведомление о таком намерении.

Почему Киев ужесточает ограничения

Решение было принято на фоне последних атак России на столицу и Киевскую область. В частности, 4 сентября российский дрон поразил центральное здание Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, дрон был направлен непосредственно в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада, которого на момент удара там не было.

В результате этой атаки в столице были повреждены здания, возникли пожары, а число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 15 человек.

На следующий день, 5 сентября, российские войска вновь атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В Киевской области в результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, а в Бучанском районе погибли два человека.

Напомним, что во время воздушных тревог в Киеве принято решение изменить порядок работы метро и движения по открытым участкам в зависимости от уровня угрозы. Так, при желтом уровне "зеленая" ветка будет работать без ограничений и перевозить пассажиров через Южный мост, а при красном уровне движение ограничат на участках "Сырец" — "Выдубичи" и "Славутич" — "Красный хутор".

Также стало известно, что в Киеве изменят условия комендантского часа. Теперь он будет действовать с 1 до 5 часов.