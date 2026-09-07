Новые правила во время воздушной тревоги: как будут работать мосты и метро в Киеве

В КГГА сообщили, что метрополитен будет работать без ограничений при желтом уровне угрозы, но это коснется только Сирецко-Печерской линии.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как будут перевозить пассажиров на открытых участках Киевского метрополитена во время желтого и красного уровней угрозы.

Так, при желтом уровне угрозы Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. При этом будет обеспечено движение поездов и перевозка пассажиров через Южный мост: с левого на правый и с правого на левый берег.

При красном уровне угрозы зеленая ветка будет курсировать между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и "Славутич" — "Червоный хутор".

Впрочем, Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать, как и раньше, в ограниченном режиме. Она будет перевозить пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

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Наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать без ограничений.

Кличко напомнил, что город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной линии метро. Он курсирует непрерывно от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до станции метро "Лесная".Также в КГГА рассказали о режиме движения транспорта по мостовым переходам через реку Днепр во время воздушной тревоги.

Движение по Южному мосту во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Однако будет введено технологическое перекрытие на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя.

При этом во время воздушной тревоги въезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт.

Дарницкий мост, мост Патона, мост Метро, Северный — будут работать в обычном режиме.

Подольско-Воскресенский мост будет работать с технологической остановкой на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. На нем будет организовано реверсное движение.

Также стало известно, что в Киеве изменят условия комендантского часа. Комендантский час будет сокращен и будет длиться с 1 до 5 часов.

А 3 сентября Кабинет министров утвердил деление воздушных тревог на два уровня в зависимости от степени опасности: "желтый" — атака дронов, "красный" — ракетный обстрел. Согласно решению правительства, при "желтой" тревоге заведения могут работать, при "красной" — заведения закрываются, а люди спускаются в укрытия.