Нові правила під час повітряних тривог: як працюватимуть мости та метро у Києві

У КМДА розповіли, що метрополітен працюватиме без обмежень під час жовтого рівня загрози, але це стосуватиметься тільки Сирецько-Печерської лінії.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив як возитимуть пасажирів відкритими ділянками Київського метрополітену під час жовтого та червоного рівня загрози.

Так, під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст: з лівого на правий та з правого на лівий берег.

При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".

Втім Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

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Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень.

Кличко нагадав, що місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро. І курсує постійно від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".Також у КМДА розповіли про режим руху транспорту мостовими переходами через річку Дніпро під час повітряної тривоги.

Рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою.

При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний — працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський міст працюватиме з технологічним перекриттям на пів години після оголошення тривоги і на пів години після відбою. На ньому буде забезпечено реверсний рух.

Також стало відомо, що у Києві змінять умови комендантської години. Комендантська година скоротиться та триватиме з 1 по 5 годину.

А 3 вересня Кабінет міністрів затвердив поділ повітряних тривог на два рівні за рівнем небезпеки: "жовтий" — атака дронів, "червоний" — атака ракет. Згідно з рішенням уряду, при "жовтій" тривозі заклади можуть працювати, при "червоній" — заклади закриваються, а люди переходять в укриття.