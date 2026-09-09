Метро у Києві змінює графік роботи через комендантську годину: що потрібно знати (графік)

З 10 вересня комендантська година в Києві триватиме чотири години — з 01:00 до 05:00, а громадський транспорт відповідно працюватиме довше.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оновило графік руху поїздів у зв’язку зі зміною комендантської години в столиці. Зміни в розкладі ухвалено відповідно до рішення Уряду та протоколу Ради оборони міста Києва про скорочення комендантської години, яка відтепер триває з 01:00 до 05:00. Оновлений графік для кожного маршруту наземного громадського транспорту можна переглянути на сайті Київпастранс.

Нові правила почнуть діяти з 00:00 10 вересня. При цьому перші відправлення поїздів не змінюються — подовжується саме вечірня робота метро.

Час відправлення останніх поїздів

У КП "Київський метрополітен" оприлюднили час відправлення останніх поїздів із кінцевих станцій.

Відео дня

На червоній лінії останній поїзд зі станції "Академмістечко" у напрямку "Лісової" вирушатиме о 23:30. У зворотному напрямку, від "Лісової" до "Академмістечка", — о 00:08.

Графік поїздів на червоній лінії

На синій лінії з "Героїв Дніпра" у напрямку "Теремків" останній поїзд відправлятиметься о 23:30, а з "Теремків" до "Героїв Дніпра" — о 00:05.

Графік поїздів на синій лінії

На зеленій лінії останній поїзд зі станції "Сирець" у напрямку "Червоного Хутора" вирушатиме о 23:30. У зворотному напрямку, від "Червоного Хутора" до "Сирця", — о 00:06.

Графік поїздів на зеленій лінії

Втім, адміністрація "Київського метрополітену" радить орієнтуватися не лише на час відправлення останнього поїзда, а насамперед на час закриття конкретної станції на вхід. Це важливо, оскільки останній поїзд може пройти через станцію пізніше, ніж припиниться посадка пасажирів. Графік сформували таким чином, щоб люди, які зайшли до метро перед закриттям станції, могли доїхати до іншої станції.

Наприклад, станція "Університет" зараз працює на вхід до 22:38. Із 10 вересня пасажири зможуть зайти на станцію до 23:38. Аналогічно на годину буде продовжено роботу інших станцій.

Що буде із зеленою лінією під час повітряних тривог

З 10 вересня змінюється також режим руху поїздів на наземній ділянці зеленої лінії.

Під час дії жовтого рівня загрози поїзди на наземній ділянці курсуватимуть без обмежень. Пасажири зможуть продовжити поїздку або за бажанням вийти з вагона та скористатися станцією метро як укриттям.

Якщо оголосять червоний рівень загрози, рух поїздів на наземній ділянці зеленої лінії зупинятимуть. Режим роботи червоної лінії під час повітряних загроз жовтого та червоного рівнів залишається без змін.

Як працюватиме метро як укриття

Подовження роботи метро як громадського транспорту не означає зміни режиму станцій як укриттів.

У КМДА окремо наголосили, що режим роботи станцій метро як укриттів не змінюється.

Таким чином, із 10 вересня кияни отримають додаткову годину для вечірніх поїздок містом. Водночас під час планування поїздки варто враховувати саме час закриття потрібної станції на вхід, а не лише час останнього поїзда з кінцевої станції.

Що зміниться в наземному транспорті

Подовжать роботу і частини наземних маршрутів. Йдеться передусім про основні маршрути з найбільшим пасажиропотоком, які й раніше працювали довше за інші.

У середньому їхній час роботи збільшиться приблизно на годину. Час перших відправлень при цьому залишиться без змін. Детальний графік для кожного маршруту оприлюднює КП "Київпастранс".

Окремо Київ організовує чотири нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу. Вони мають допомагати пасажирам, які прибувають до столиці із запізненням потягів і не встигають скористатися метро. Про це раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 2 вересня в Україні оновили систему оповіщення про повітряні атаки та запровадили два рівні загрози — "жовтий" і "червоний". Президент Володимир Зеленський заявив, що це має допомогти людям краще розуміти характер небезпеки та відповідно реагувати на неї. Зміни запровадили на тлі нової тактики РФ, зокрема регулярних атак дронами, які впливають на повсякденне життя міст.

Також ми писали, що у Києві з 10 вересня тимчасово забороняють масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у будівлях, де немає укриттів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в столиці, щоб зменшити ризики для життя і здоров’я людей під час можливих атак.