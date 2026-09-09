Метро в Киеве меняет график работы из-за комендантского часа: что нужно знать (график)

С 10 сентября комендантский час в Киеве будет длиться четыре часа — с 01:00 до 05:00, а общественный транспорт, соответственно, будет работать дольше.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обновило расписание движения поездов в связи с изменением комендантского часа в столице. Изменения в расписании утверждены в соответствии с решением Правительства и протоколом Совета обороны города Киева о сокращении комендантского часа, который отныне длится с 01:00 до 05:00. Обновленное расписание для каждого маршрута наземного общественного транспорта можно посмотреть на сайте "Киевпастранс".

Новые правила вступят в силу с 00:00 10 сентября. При этом время первых отправлений поездов не изменится — продлевается именно вечерняя работа метро.

Время отправления последних поездов

В КП "Киевский метрополитен" обнародовали время отправления последних поездов с конечных станций.

Відео дня

На красной линии последний поезд со станции "Академгородок" в направлении "Лесной" отправляется в 23:30. В обратном направлении, от "Лесной" до "Академгородка", — в 00:08.

Расписание поездов на красной линии

На синей линии от станции "Героев Днепра" в направлении "Теремков" последний поезд будет отправляться в 23:30, а от станции "Теремки" до станции "Героев Днепра" — в 00:05.

Расписание поездов на синей линии

На зеленой линии последний поезд со станции "Сирец" в направлении "Червоного Хутора" отправляется в 23:30. В обратном направлении, от "Червоного Хутора" до "Сыреца", — в 00:06.

Расписание поездов на зеленой линии

Впрочем, администрация "Киевского метрополитена" советует ориентироваться не только на время отправления последнего поезда, но прежде всего на время закрытия конкретной станции для входа. Это важно, поскольку последний поезд может пройти через станцию позже, чем прекратится посадка пассажиров. Расписание составлено таким образом, чтобы люди, вошедшие в метро до закрытия станции, могли доехать до другой станции.

Например, станция "Университет" сейчас открыта для входа до 22:38. С 10 сентября пассажиры смогут заходить на станцию до 23:38. Аналогичным образом на час будет продлена работа других станций.

Что будет с "зелёной линией" во время воздушных тревог

С 10 сентября также меняется режим движения поездов на наземном участке "зеленой" линии.

Во время действия желтого уровня опасности поезда на наземном участке будут курсировать без ограничений. Пассажиры смогут продолжить поездку или, по желанию, выйти из вагона и воспользоваться станцией метро в качестве укрытия.

В случае объявления красного уровня угрозы движение поездов на наземном участке "зеленой" линии будет приостановлено. Режим работы "красной" линии при воздушных угрозах желтого и красного уровней остается без изменений.

Как будет функционировать метро в качестве укрытия

Продление работы метро как общественного транспорта не означает изменения режима работы станций в качестве укрытий.

В КГГА отдельно подчеркнули, что режим работы станций метро в качестве укрытий не изменяется.

Таким образом, с 10 сентября киевляне получат дополнительный час для вечерних поездок по городу. При этом при планировании поездки следует учитывать именно время закрытия нужной станции для входа, а не только время отправления последнего поезда с конечной станции.

Что изменится в наземном транспорте

Будет продлена работа части наземных маршрутов. Речь идет прежде всего об основных маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, которые и раньше работали дольше других.

В среднем время их работы увеличится примерно на час. Время первых рейсов при этом останется без изменений. Подробное расписание по каждому маршруту публикует КП "Киевпастранс".

Кроме того, Киев организует четыре ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала. Они призваны помочь пассажирам, которые прибывают в столицу из-за опоздания поездов и не успевают воспользоваться метро. Об этом ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, с 2 сентября в Украине обновили систему оповещения о воздушных атаках и ввели два уровня угрозы — "желтый" и "красный". Президент Владимир Зеленский заявил, что это должно помочь людям лучше понимать характер опасности и соответствующим образом реагировать на нее. Изменения ввели на фоне новой тактики РФ, в частности регулярных атак с использованием дронов, которые влияют на повседневную жизнь городов.

Также мы писали, что в Киеве с 10 сентября временно запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом, а также в зданиях, где нет укрытий. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице, чтобы снизить риски для жизни и здоровья людей во время возможных атак.