Росіяни вдарили "Шахедом" у районі ТРЦ Lavina Mall, — ЗМІ

Російський ударний дрон, ймовірно "Шахед", вибухнув поблизу торгово-розважального центру Lavina Mall у Святошинському районі Києва.

Інформацію про приліт оприлюднюють місцеві Telegram-канали, зокрема канал "Ей, Київ".

Також повідомляється про удар дрона по 16-поверховому будинку на Лівому березі столиці, і вибухи тривають.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив падіння дрона на відкритій території поблизу багатоквартирного будинку в Деснянському районі. Внаслідок атаки загорілися припарковані автомобілі. Зараз екстрені служби прямують до місця події.

Голова Київської міської державної адміністрації додав, що на даний момент відомо про 16 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Дрони атакують українську столицю вже понад вісім годин. У результаті удару по дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі міста загинула жінка, є поранені.

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Окрім Києва, сьогодні був приліт по торговому центру в Сумах, про що повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко.

"Наразі підтверджено загибель однієї людини. За попередніми даними, кількість загиблих може бути більшою. Також є поранені. Інформація уточнюється", — написав він.

Внаслідок вибуху пошкодження зазнали автомобілі на парковці та сама будівля ТРЦ, яка загорілася. На місці працюють усі рятувальні служби, а людей попереджають про повторні удари.

Пізніше Кальченко оновив інформацію, написавши про трьох загиблих та двох поранених внаслідок ворожої атаки.

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