Вдруге за день: СБУ успішно уразили російський реактивний дрон "Герань-5"

Перехоплення ворожого БПЛА відбулось у рамках розробки нових дронів-перехоплювачів для реактивних "Гераней", які активно застосовують росіяни.

"Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5", — повідомив Володимир Зеленський.

Раніше 18 вересня президент України повідомляв, що вислухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари, заявив, що готується розширення далекобійних можливостей України.

Та окремо подякував розробникам, виробникам зброї, "усім інженерам та залученим експертам, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним "шахедам".

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"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво", — розповідав Зеленський.

Президент України вже публікував кадри пуску нового дрона-перехоплювача реактивних "Шахедів" РФ. Зі слів Зеленського, безпілотник створили за підтримки військової контррозвідки Служби безпеки України й він вже пройшов перевірку у бойових умовах.

Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати українські міста реактивними дронами. 19 вересня окупанти завдали удару по ТЦ "Новий континент" у Дніпрі, коли там були люди.