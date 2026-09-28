ЗС РФ атакували бізнес-центр у Дніпрі: всередині перебувають люди, — соцмережі (відео)

У середмісті Дніпра 28 вересня сталося влучання у бізнес-центр. Всередині могли перебувати люди, на місці виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив волонтер Тимофій Потеряйло (Kucher), який одним із перших розповів про удар.

Після влучання у будівлі зайнялася пожежа. Потеряйло опублікував перші кадри з місця події.

Тимофій Потеряйло, більш відомий як Kucher, — волонтер швидкого реагування, парамедик і блогер із Дніпра. Раніше він також допомагав витягувати людей із-під завалів після російських ракетних ударів.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа також повідомив про атаку.

"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", — написав він.

Згодом у ОВА підтвердили влучання у бізнес-центр.

Нагадаємо, 19 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару загорівся торговельний центр, спочатку повідомлялося про двох постраждалих, а згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

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Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що удар припав по ТЦ. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також підтвердив атаку на торговельний центр.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Внаслідок удару в місті є загиблі та постраждалі. Російські війська атакували Дніпро одночасно з масованим ударом по Києву. Місцева влада повідомляла про наслідки атаки та загиблих.

Також у ніч на 12 вересня російські війська атакували Дніпро та Запоріжжя ударними дронами. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств.