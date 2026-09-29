РФ снова атаковала КВЦ "Парковый", в сети показали последствия (фото)

В ночь на 29 сентября РФ атаковала Киев баллистикой и дронами. Один из ударов снова пришелся на конгрессно-выставочный центр "Парковый".

В результате удара помещение получило серьезные повреждения. Кадры, сделанные внутри помещения, опубликовали местные Telegram-каналы, а также показал журналист Андрей Цаплиенко.

"После ночных прилетов и пожара здание КВЦ "Парковый" серьезно повреждено. Внутри и снаружи — последствия возгорания, так что о проведении здесь мероприятий в ближайшее время, похоже, можно забыть. Столичные реалии, как они есть", — подписал кадры Цаплиенко.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Три дня назад администрация КВЦ сообщила, что из-за последствий вражеских атак комплекс временно приостанавливает свою работу.

Около двух часов ночи, после атаки на город баллистики, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Печерском районе возгорание в трехэтажном нежилом здании.

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Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что этой ночью под атакой РФ, среди прочего, были бизнес- и дата-центры. Раньше сообщалось, что в КВЦ "Парковый" расположен один из дата-центров. Предыдущий удар по нему нанесен 23 сентября.

Напомним, накануне враг ударил по бизнес-центру в Днепре, когда там были люди. Погибли не менее трех человек.

Также сообщалось, что 25 сентября российская армия уже нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.