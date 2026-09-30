У Києві прогриміла серія вибухів: РФ атакує столицю балістикою, у мережі пишуть про перепади напруги

У ніч на 30 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети по столиці, у мережі пишуть про сильні перепади напруги під час ударів.

Повітряна тривога почала поширюватися Україною близько 02:40 години через загрозу застосування ворогом балістичних ракет з низки напрямків. Фокус зібрав, що відомо про нічну ракетну атаку РФ.

Повітряні сили попередили, що всі ворожі балістичні ракети, запущені зі східного напрямку, рухаються у напрямку столиці. Через хвилину у Києві почали лунати вибухи, повідомили кореспонденти Фокусу.

Моніторингові канали пишуть, що росіяни застосували для атаки на Київ щонайменше 10 гіперзвукових ракет типу "Циркон" або "Онікс", а також щонайменше 6 балістичних ракет "Іскандер" або С-400. Проте у Повітряних силах ці дані поки не коментували.

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Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомили про перебої з електроенергією у Києві після ударів РФ. Кореспонденти Фокусу та Київські пабліки писали зокрема про сильні перепади напруги. Деякі канали повідомляли, що в окремих районах столиці взагалі зникло світло після ударів РФ і почалися перебої з водопостачанням, проте офіційних даних про це на момент публікації не було.

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