В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла ракетный удар по столице, в сети пишут о скачках напряжения

В ночь на 30 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили баллистические ракеты по столице, в сети пишут о сильных перепадах напряжения во время ударов.

Около 02:40 по Украине началась воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических ракет с нескольких направлений. Фокус собрал информацию о том, что известно о ночной ракетной атаке РФ.

Воздушные силы предупредили, что все вражеские баллистические ракеты, запущенные с востока, движутся в сторону столицы. Через минуту в Киеве раздались взрывы, сообщили корреспонденты Фокуса.

Мониторинговые каналы сообщают, что россияне применили для атаки на Киев не менее 10 гиперзвуковых ракет типа "Циркон" или "Оникс", а также не менее 6 баллистических ракет "Искандер" или С-400. Однако в Воздушных силах эти данные пока не комментировали.

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Между тем в местных Telegram-каналах сообщили о перебоях с электроснабжением в Киеве после ударов РФ. Корреспонденты Фокуса и киевские паблики, в частности, писали о сильных перепадах напряжения. Некоторые каналы сообщали, что в отдельных районах столицы после ударов РФ вообще пропало электричество и начались перебои с водоснабжением, однако официальных данных об этом на момент публикации не было.

Вскоре местные власти сообщили о первых последствиях атаки на Киев. В Святошинском районе пожар охватил район частных жилых домов; также известно о разрушениях и пожарах в других районах столицы.

Накануне Россия обстреляла конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, в результате чего здание получило значительные повреждения.