"Люди кричат": в Киеве после атаки РФ горят частные жилые дома, по городу — разрушения

В результате российского удара реактивными дронами и баллистическими ракетами в Киеве возникли пожары. Один из ударов пришелся на частный жилой сектор в Святошинском районе.

На месте нападения разразился сильный пожар, слышны крики людей. Спасатели, полиция и медики прибыли на место и оказывают первую помощь, сообщила корреспондент Фокуса с места событий.

Мэр Виталий Кличко первым рассказал о последствиях вражеской атаки на столицу. Он сообщил о пожаре в районе частных жилых домов в Святошинском районе.

В Киевской городской военной администрации подтвердили эту информацию. Там уточнили, что пожар охватил частные жилые дома, однако информация о раненых на момент публикации уточняется.

Пожар в Святошинском районе Киева после атаки РФ Фото: Соцсети

Кроме того, в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе столицы пожар вспыхнул в складском помещении. В Оболонском районе Киева также наблюдаются последствия ночного обстрела со стороны россиян — там горит помещение одного из магазинов, добавили в ведомстве.

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Через некоторое время в городской военной администрации уточнили, что, по имеющимся данным, в результате атаки россиян ранен как минимум один человек. Ранение получила женщина, она находится под наблюдением врачей.

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Напомним, в ночь на 30 сентября россияне атаковали столицу баллистическими ракетами и реактивными дронами; в сети сообщалось о сильных перепадах напряжения.

Накануне Россия нанесла удар баллистическими ракетами по конгрессно-выставочному центру "Парковый" в Киеве.